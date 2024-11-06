На пост президента США претентують 60-річна демократка Камала Гарріс і 70-річний республіканець Дональд Трамп

У Сполучених Штатах Америки 5 листопада обирають 47-го президента країни. За пост глави Білого дому змагаються чинна віцепрезидентка США, кандидатка від Демократичної партії Камала Гарріс і колишній американський президент, представник Республіканської партії Дональд Трамп.

Як відомо, вибори у США є непрямими. Президента та віцепрезидента США обирає колегія виборників, до якої входять 538 осіб. Для перемоги кандидату необхідна абсолютна більшість – принаймні 270 голосів виборників. Разом з президентськими виборами також відбуваються вибори до обох палат Конгресу – Палати представників і третини Сенату. Також обирають губернаторів і законодавчі збори в окремих штатах країни.

За даними інформаційного агентства Associated Press, станом на 7:20 (за київським часом) свої голоси за кандидатів віддали 440 з 538 виборників. Голоси розподілились таким чином:

Камала Гарріс – 210 голосів;

– 210 голосів; Дональд Трамп – 230 голосів.

Проміжні результати виборів президента США станом на 7:20 за київським часом (Скриншот Associated Press)

Оновлено о 07:45. AP повідомляє, що Республіканська партія здобуває більшість у Сенаті США за результатами виборів до верхньої палати Конгресу. Сенаторка Деб Фішер набрала у штаті Небраска достатньо голосів для переобрання, і посіла 51 місце у стомісному Сенаті.

Республіканці повернули собі цю палату вперше за чотири роки. Це дозволить більшості затверджувати кабінет наступного президента, а також будь-якого суддю Верховного суду. Контроль над Палатою представників все ще залишається відкритим, оскільки ще не провели понад 100 виборів, додає інформагентство.

Результати виборів до Конгресу США (скриншот Associated Press)

За даними AP, останні виборчі дільниці у США закрились о 00:00 за східним часом вранці середи (07:00 за київським часом).

Українська служба «Голосу Америки» публікує мапу результатів президентських виборів у США в реальному часі.

Доповнено о 09:55. Кандидат від республіканців Дональд Трамп вже оголосив про перемогу на виборах під час виступу у своєму виборчому штабі в Флориді, передає «Голос Америки». Попри те, підрахунок голосів американців ще триває, офіційних результатів немає.

«Хочу подякувати американському народу за надзвичайну честь – за те, що обрали мене 47-м президентом. Я буду боротися за вас, за ваші родини, за ваше майбутнє кожного дня. Не заспокоюсь, поки не буде сильна, квітуча Америка для вас і для ваших дітей. Це буде золота ера Америки», – сказав Трамп.

Лідери інших країн, зокрема президент Франції Емманюель Макрон та прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, вже привітали Дональда Трампа з перемогою. Долучився до вітань і президент України Володимир Зеленський, назвавши перемогу Трампа «вражаючою».

«Я ціную прихильність Президента Трампа до підходу «мир через силу» у глобальних справах. Саме цей принцип може реально наблизити справедливий мир в Україні. Сподіваюся, що ми разом втілимо його в життя. Ми очікуємо на епоху сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом Президента Трампа. Розраховуємо на подальшу потужну двопартійну підтримку України у Сполучених Штатах», – написав президент у Х.

Вибори президента у США

Станом на 4 листопада понад 75 млн американців достроково віддали свої голоси. Як повідомляло видання Axios, це майже половина з тих, хто загалом голосував на попередніх виборах, що свідчить про чимраз більшу популярність цього способу голосування та голосування поштою.

За декілька днів до виборів соціологічна компанія Великої Британії Focaldata провела масштабне опитування серед американців. За даними соціологів, на виборах у США переможе кандидатка від Демократичної партії Камала Гарріс.

Напередодні, 5 листопада, стали відомі результати з першої дільниці у селищі Діксвілл-Нотч, у штаті Нью-Гемпшир. Там шестеро виборців віддали рівну кількість голосів за Камалу Гарріс та Дональда Трампа (3:3).

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