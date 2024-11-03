Соціологи прогнозують перемогу Камали Гарріс на виборах президента у США

Соціологічна компанія Великої Британії Focaldata провела масштабне опитування серед американських виборців. За даними соціологів, на виборах у США переможе кандидатка від Демократичної партії Камала Гарріс. Про це повідомляє Politico.

Компанія Focaldata протягом місяця опитала 31 тис. американців на всій території США у межах опитування за методикою MRP. Результати вказують на те, що Камала Гарріс з перевагою майже в 5 пунктів переможе у Мічигані. Також Камала Гарріс обійде республіканця Дональда Трампа з перевагою у два пункти у штаті Неваді, та матиме перевагу в Пенсільванії та Вісконсині.

Колишній президент США Дональд Трамп, за даними соціологів, трохи випередить Камалу Гарріс у Джорджії та Північній Кароліні. Водночас в Арізоні думки виборців розділилися.

Соціологи зазначають, що Камала Гарріс більше симпатизує білим жінкам старшого віку. Водночас серед прихильників Дональда Трампа багато темношкірих та іспаномовних чоловіків.

Метод соціологічного дослідження MRP став популярним у 2017 році. Тоді це опитування передбачило, що Тереза Мей втратить більшість у парламенті, коли більшість опитувань вказували на її перемогу.

Нагадаємо, президентські вибори у США відбудуться у вівторок, 5 листопада. За даними Лабораторії виборів при Університеті Флориди, станом на 2 листопада понад 70 млн американців вже проголосували достроково.