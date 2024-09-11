Кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп і кандидатка в президенти від Демократичної партії Камала Гарріс під час президентських дебатів у Філадельфії, 10 вересня

У ніч на середу, 11 вересня, у студії Філадельфії (штат Пенсільванія) відбулися перші дебати кандидатів у президенти США – колишнього очільника Білого дому, республіканця Дональда Трампа і віцепрезидентки від Демократичної партії Камали Гарріс. Про це повідомив телеканал CNN.

Розпочали кандидати з обговорення економічних питань, які є пріоритетними для американських виборців. Віцепрезидентка Камала Харріс зазначила, що вона є єдиною кандидаткою, яка хоче поліпшити становище середнього класу й малого бізнесу. Гарріс також розкритикувала пропозиції експрезидента Дональда Трампа, зокрема зниження податків для корпорацій, і стверджувала, що його план щодо економіки матиме жахливі наслідки.

Натомість Дональд Трамп заявив, що останні чотири роки були катастрофою для країни, яка мала найвищу інфляцію. Кандидат також збрехав, що за його президентства не було інфляції й звинуватив Гарріс у марксизмі.

«Сукупна інфляція за весь період президентства Трампа становила близько 7,8%. Наприкінці терміну Трампа інфляція була низькою, після того, як вона різко впала під час пандемії Covid-19. Річний рівень інфляції становив близько 1,4% у січні 2021 року, у місяць, коли Трамп залишив свій пост», – пише CNN з посиланням на статистику.

Віцепрезидентка США та колишній глава Білого дому також обговорили тему абортів. Дональд Трамп сказав, що «демократи є радикальними» у своїй політиці щодо абортів, хоча він вважає, що аборти повинні бути окремим питанням для кожного з американських штатів. Колишній президент виступив на захист підтримки шеститижневої заборони абортів.

«Демократи мають радикальну позицію щодо абортів. Вони згодні робити аборти на 9 місяці вагітності. Вони згодні вбивати дітей після народження», – додав Трамп.

Камала Харріс розкритикувала те, що вона назвала «забороною Трампа на аборти», у палкій аргументації за репродуктивні права та запевнила, що Трамп бреше, коли говорить про вбивство дітей після народження.

«Не потрібно відмовлятися від своєї віри чи глибоко укорінених переконань, щоб погодитися з тим, що уряд і Дональд Трамп, безумовно, не повинні вказувати жінці, що робити зі своїм тілом», — сказала Гарріс. Вона додала, що політика Трампа щодо абортів не має винятків для зґвалтування чи інцесту, які вона назвала «аморальними».

У питаннях міграційної політики 45-й президент США і кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп повторив заяву про те, що мільйони мігрантів прибувають до США після втечі з в'язниць і психіатричних закладів. І нібито з приїздом мігрантів, у США зріс рівень злочинності. Камала Гарріс сказала, що як прокурорка вона боролася зі злочинністю, а також наголосила, що підтримує законопроєкт про безпеку кордону, «який би збільшив кількість прикордонників на 1500 осіб».

Щодо штурму Капітолія у січні 2021 року Дональд Трамп заявив, що не мав жодного стосунку до нього. За його словами, він пропонував тодішній спікерці Палати представників Ненсі Пелосі посилити захист будівлі Конгресу, утім вона відмовилася. Трамп також заявив, що не визнає результати виборів у 2020 році. За словами республіканця, його поважали у Китаї, у КНДР, у Росії.

«Якби я був президентом, Путін ніколи б не пішов війною в Україну, не було б смертей мільйонів людей. Путін сказав, що він її підтримує, думаю, він справді мав це на увазі. Бо за демократів Путіну надто багато всього зійшло з рук», – сказав політик.

Камала Гарріс відповіла, що саме Дональд Трамп, який не визнав результати президентських виборів у США у 2020 році, підбурив озброєний натовп штурмувати Вашингтон.

Кандидатка від демократів заявила, що війна між Ізраїлем та ХАМАС повинна закінчитися мирною угодою у відповідності до принципу двох держав. Разом з цим вона наголосила, що Ізраїль має право захищатися.

Зі свого боку Дональд Трамп сказав, що якби він був президентом, війна б не розпочалася. «Вона (Камала Гарріс – ред.) ненавидить Ізраїль. Вона відмовилася зустрічатися із Біньяміном Нетаньягу. Якщо вона стане президентом, Ізраїль перестане існувати через два роки. Коли я був президентом, Іран був банкрутом. Тепер в Ірану повно грошей, вони можуть ними розкидатися», – сказав він.

Кандидатка у президенти США Камала Гарріс заявила, про підтримку України у війні з Росією, а республіканець Дональд Трамп, за її словами, здасться за 24 години після того, як очолить країну.

«Якби Трамп був президентом, Путін би сидів в Києві й думав би як далі захоплювати Європу. Ви думаєте, що можете домовитися з диктатором, але він з'їсть вас на обід», – сказала вона. І додала, що адміністрації чинного президента «розуміє важливість НАТО, і того, що зробили, щоб зберегти здатність українців боротися за незалежність».

Трамп ухилився від відповіді на питання ведучого щодо перемоги України у війні, яку розв’язала Росія. Він також заявив, що чинному президенту Джо Байдену бракує сміливості просити Європу збільшити витрати на оборону.

«Я добре знаю Зеленського, я добре знаю Путіна. Мене поважають, а Байдена не поважають. І за що його поважати, він за два роки не дзвонив Путіну. Якщо за мене проголосують, я поговорю з одним президентом, поговорю з другим і війна закінчиться», – додав Трамп.

Вибори у США

Нагадаємо, 5 листопада 2024 року відбудуться 60-ті вибори президента США. Кандидатами на пост глави Білого дому є представник від Республіканської партії, колишній президент Дональд Трамп і представниця від Демократичної партії, віцепрезидентка Камала Гарріс. Остання заявила про свою готовність взяти участь у президентських виборах у США після того, як чинний президент Джо Байден офіційно оголосив про вихід з президентських перегонів.

19 липня Дональд Трамп офіційно погодився балотуватися у президенти США від Республіканської партії. Кандидатом у віцепрезиденти Трамп обрав сенатора від штату Огайо Джей Ді Венса. Невдовзі 25 липня Камала Гарріс офіційно підтвердила свою кандидатуру, а 21 серпня її затвердили кандидаткою від Демпартії на посаду президента США. У випадку перемоги Гарріс її віцепрезидентом стане губернатор Міннесоти Тім Волц.

За результатами опитування телерадіокомпанії CNN у США, на дебатах між кандидатами в президенти Дональдом Трампом та Камалою Гарріс перемога дісталася представниці Демократичної партії. Так вважають 63% респондентів (із 605 зареєстрованих виборців у США). Натомість національні опитування серед американського населення свідчать, що розрив між кандидатами, як і раніше, дуже незначний.

Доповнено. Як повідомив The Washington Post, ще одні дебати між кандидатами на місце глави Білого дому Камалою Гарріс та Дональдом Трампом можуть відбутися у жовтні. Тоді ж можуть відбутися дебати між кандидатами на пост віцепрезидента.