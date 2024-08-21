За даними опитувань, Камала Гарріс лідирує на майбутніх виборах президента

Національний з’їзд Демократичної партії, що відбувся у Чикаго, офіційно затвердив віцепрезидентку Камалу Гарріс кандидаткою на посаду президента США від цієї політичної сили на майбутніх виборах у листопаді. Про це у середу, 21 серпня інформує ABC News.

«Це кампанія, яку рухають люди, і разом ми прокладемо новий шлях вперед», – цитує слова Гарріс агентство.

Під час віртуального голосування на початку серпня Гарріс вже отримала підтримку більшості делегатів. Однак процедура була повторена в урочистій обстановці, щоб офіційно оголосити результати.

Під час урочистостей лідер більшості в Сенаті Чак Шумер зазначив, що для успіху її президентства буде потрібна підтримка демократичної більшості в Сенаті. Він також висловив впевненість, що демократи збережуть свою перевагу над республіканцями в листопаді.

Зазначимо, що чинний президент Джо Байден 21 липня оголосив, що знімає свою кандидатуру з президентських виборів. Він додав, що в інтересах його партії та країни, аби він пішов у відставку та зосередився виключно на виконанні обов’язків президента до кінця свого терміну. Після цього Гарріс заявила, що має намір брати участь у виборах президента США.

Президентські вибори у США заплановані на 5 листопада цього року. 19 липня колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп офіційно погодився балотуватися у президенти США від Республіканської партії.

За даними опитування Ipsos, Камала Гарріс випереджає Трампа на майбутніх виборах президента США з результатом 42% проти 37%, при цьому вона має перевагу в ключових штатах – Арізоні, Джорджії, Мічигані, Неваді, Північній Кароліні, Пенсильванії та Вісконсін).