Камала Гаррс та Дональд Трамп дебатуватимуть на телеканалі ABC News

Кандидати у президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп та Камала Гарріс узгодили дату перших передвиборчих дебатів. Про це повідомили на сайті телеканалу ABC News у п’ятницю, 9 вересня.

Дебати між кандидатом від республіканців Дональдом Трампом та кандидаткою від демократів Камалою Гарріс мають відбутися 10 вересня на телеканалі ABC News. Їх модеруватимуть ведучий і головний редактор програми World News Tonight Девід М'юїр та ведуча програми ABC News Live Prime Лінсі Девіс.

Дональд Трамп підтвердив свою участь у цих дебатах під час пресконференції у своїй резиденції Мар-а-Лаго у Флориді, експрезидент заявив, що «з нетерпінням чекає на дебати». Камала Гарріс також заявила про свою готовність взяти участь у дебатах на телеканалі ABC News.

«Я з нетерпінням чекаю дебатів з Дональдом Трампом, і у нас є дата 10 вересня. Я чула, що він нарешті погодився на них, і я з нетерпінням чекаю на них», – сказала Камала Гарріс.

Зазначимо, що раніше Камала Гарріс відмовилась дебатувати з Дональдом Трампом на телеканалі Fox News 4 вересня. Вона заявила, що дебати мають відбутися, але не на його умовах.

До слова, згідно з результатом опитуванням Ipsos Камала Гарріс випереджає республіканця Дональда Трампа з результатом 42% проти 37% .

Президентські вибори в США заплановані на 5 листопада 2024 року, під час яких американці обиратимуть 47-го президента країни.

Нагадаємо, у неділю, 21 липня, чинний президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден офіційно оголосив про вихід з президентських перегонів та підтримав кандидатуру віцепрезидентки США Камали Гарріс від Демократичної партії.

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