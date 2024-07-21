Байден заявив, що хоче сконцентруватися виключно на виконанні обов'язків президента до кінця свого терміну

Чинний президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден офіційно оголосив про вихід з президентських перегонів. Про це він заявив у неділю, 21 липня, на своїй сторінці в Х.

«Це було найбільшою честю у моєму житті – бути президентом. І попри те, що я планував переобратися, я впевнений, що в інтересах моєї партії та країни я маю відійти від посади та зосередитися виключно на виконанні моїх обов’язків як президента до кінця мого терміну», – повідомив Джозеф Байден.

Офіційна заява Джо Байдена про вихід з передвиборчих перегонів

Президент США зазначив, що звернеться до нації пізніше цього тижня, щоб розповісти більше про його рішення. Байден також подякував тим, хто хотів бачити його на посту президента знову та працювали над цим, а також висловив вдячність віцепрезидентці Камалі Гарріс за спільну роботу.

Крім того, Джо Байден підтримав кандидатуру Камали Гарріс у президентських перегонах від Демократичної партії.

«Моїм першим рішенням як кандидата від партії у 2020 році було обрати Камалу Гарріс своєю віцепрезиденткою. І це було найкраще рішення, яке я приймав. Сьогодні я хочу запропонувати свою повну підтримку і схвалення того, щоб Камала стала кандидатом від нашої партії цього року. Демократи – настав час об’єднатися і перемогти Трампа. Нумо зробимо це», – написав Джо Байден.

Чию кандидатуру в президенти підтримав Джо Байден

Камала Гарріс – 59-річна політикиня та юристка, членкиня Демократичної партії, яка є першою жінкою, першою темношкірою політикинею та першою політикинею азійського походження на посту віцепрезидента США.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс

Протягом 2004-2011 років працювала прокуроркою у Сан-Франциско, з 2011 по 2017 роки обіймала посаду генеральної прокурорки Каліфорнії, а з 2017 по 2021 рік була обраною сенаторкою США від Каліфорнії. У 2021 році після перемоги Джо Байдена на виборах Камала Гарріс стала віцепрезиденткою.

CNN повідомило, що експрезидент США та бізнесмен Дональд Трамп, який виступає як кандидат від Республіканської партії, прокоментував зняття Байдена з передвиборчих перегонів та назвав його «найгіршим президентом в історії США». У соцмережі Truth Social Трамп різко розкритикував Байдена та заявив, що він шахрай.

«Шахрай Джо Байден не був придатним для того, щоб балотуватися в президенти, і, звичайно, непридатний для того, щоб виконувати свої обов'язки – і ніколи не був! Він став президентом лише завдяки брехні, фейковим новинам і тому, що не виходив зі свого підвалу», – написав політик.

Крім того, Трамп заявив, що Камалу Гарріс буде легше перемогти, аніж чинного президента. Президентські вибори у США відбудуться у листопаді 2024 року.

Нагадаємо, нещодавно президент США провів провальні для демократів дебати з його конкурентом, Дональдом Трампом, а згодом захворів на коронавірус, що не дозволило йому бути присутнім на низці передвиборчих заходів.

За останніми опитуваннями New York Times, Трамп, на якого нещодавно скоїли замах під час передвиборчого мітингу, має підтримку 49% зареєстрованих виборців, у той час, коли Джо Байден – 41%. Які рейтинги будуть після висування нового кандидата від демократів, наразі невідомо.