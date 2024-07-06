Джо Байден визнав, що його виступ під час дебатів був не найкращим

Президент США Джозеф Байден визнав провальними свої дебати із Дональдом Трампом і охарактеризував їх як «поганий епізод». У першому після дебатів інтерв’ю телеканалу ABC, яке вийшло напередодні, 81-річний політик заявив, що винен сам у поганому результаті дебатів на яких почувався втомлено через хворобу.

Чинний американський лідер заявив, що був змушений навіть пройти тест на COVID.

«...Тому що мені було зле. Я почувався жахливо. Насправді зі мною були лікарі, яких я спитав, чи робили вони тест на COVID, бо вони намагалися з’ясувати, в чому справа. Вони зробили тест, щоби перевірити, чи є у мене якась інфекція, вірус. У мене не було цього. Я просто сильно застудився», – сказав він.

Господар Білого дому також підтвердив, що готувався до дебатів, і в поганому результаті він звинувачує виключно себе. Водночас президент США звинуватив свого опонента у систематичній брехні під час дебатів.

Байден також відкинув необхідність проведення для нього спеціальних неврологічних або когнітивних тестів, зазначивши, що проходить подібні перевірки щодня, коли спілкується з іноземними лідерами та має ухвалювати важливі рішення.

«Я щодня проходжу повноцінний неврологічний тест», – наголосив він.

Водночас Байден наголосив, що необхідності на проведення спеціальних лікарських тестів для нього не виникало.

На запитання ведучого, чи зніметься президент з передвиборчих перегонів, якщо його переконають, що він не можете перемогти Дональда Трампа, Байден відповів, що зробить це лише тоді, якщо «Всемогутній Господь зійде з неба і велить йому це зробити».

Нагадаємо, що імовірний висуванець в президенти США на 60-х виборах президента США, які мають відбутися в листопаді цього року, Джо Байден зазнав нищівної критики з боку однопартійців через провальні дебати у яких йому опонував імовірний претендент на найвищу державну посаду США від Республіканської партії Дональд Трамп. Голос президента США під час дебатів часто був хрипким, що Білий дім пізніше пояснив застудою. Також часом Байден втрачав хід думок або не міг чітко сформулювати речення. Згідно з опитуванням CNN, після дебатів Трампа назвали переможцем дебатів 67% глядачів, Байдена – 33%, а в таборі демократів заговорили про можливу заміну кандидата.