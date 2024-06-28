Джо Байден і Дональд Трамп провели перші теледебати перед виборами президента США

У ніч на п’ятницю, 28 червня, в американському штаті Джорджія відбулися перші з двох запланованих дебатів перед виборами президента США на яких зустрілися чинний господар Білого дому 81-річний Джо Байден та його попередник 78-річний Дональд Трамп. Як повідомляє «Голос Америки», у дебатах, організованих каналом CNN, опоненти неодноразово згадували війну в Україні і сперечалися щодо того, як США мають підходити до вирішення найбільшого конфлікту у Європі з часів завершення Другої світової війни.

Теледебати відбулися вперше ще до проведення національних партійних з’їздів, тобто до офіційного висування кандидатів. Очікується, що Трампа затвердять на липневому з'їзді республіканців у Мілуокі, а Байдена – лише у серпні на з'їзді демократів у Чикаго.

Під час виборчих дебатів у США Дональд Трамп звинуватив чинного главу Білого дому у виділенні великих грошей Україні. За його словами, цього не треба було робити, а якби він був президентом, то Путін не розпочав би війну.

«Він надає Україні зараз 200 млрд доларів чи більше! Це великі гроші. Я не думаю, що колись траплялося щось подібне! Щоразу, коли Зеленський приїжджає до цієї країни, він забирає з собою 60 млрд доларів. Він найбільший продавець у світі. І я його не звинувачую. Я лише кажу – ті гроші, які ми витрачаємо на цю війну, нам не потрібно було б витрачати», – заявив Трамп.

За його словами, Україна наразі перебуває не у виграшній позиції, а винним у цьому є Байден.

«Він зараз поставив нас у таке погане становище з Україною та Росією. Бо в цій війні Україна не виграє. У них закінчуються люди, у них закінчуються солдати, вони втратили стільки людей, це так сумно. Вони втратили стільки людей і ті чудові міста із золотими куполами, яким 1000 років, і все через нього та дурні рішення», – заявив Трамп.

Він також згадав попередніх американських президентів, за яких Путін почав вести агресивну загарбницьку політику. А надихнуло його на це, на думку Трампа, «некомпетентне» виведення американських військ з Афганістану.

«Росія забрала багато земель за часів Буша, забрала багато земель при Обамі та Байдені. При мені – ні… Путін знав, що зі мною не можна грати ігри… Коли Путін це побачив (виведення військ з Афганістану – ред.), знаєте, що він сказав? «Думаю, ми зайдемо і, можливо, захопимо». Це було його мрією. Я говорив з ним про це. Це його мрія!», – заявив Трамп і зазначив, що ні Путін, ні китайський лідер Сі Цзіньпін, а ні корейський диктатор Кім Чен Ин не поважають Байдена.

Трамп загалом розкритикував зовнішню політику Адміністрації Байдена і наголосив, що США втрачають повагу серед союзників. Республіканець також запевнив, що зможе врегулювати війну «між Путіним та Зеленським» ще до своєї потенційної інавгурації 20 січня 2025 року. При цьому Трамп відзначив, що так званий «мирний план Путіна», а саме: відмова Києва від інтеграції в НАТО, а також виведення українських військ з чотирьох областей, які Росія окупувала, є неприйнятним.

Президент Джозеф Байден у відповідь звинуватив опонента, що той дав Путіну карт-бланш на вторгнення в Україну, «підбадьоривши» його на вторгнення. У відповідь на критику Трампом допомоги Україні, Байден заявив, що більшість допомоги залишається в економіці США.

«Якщо ви поглянете на те, що зробив Трамп в Україні, цей хлопець сказав Путіну – роби все, що хочеш, роби все, що хочеш. Саме це Трамп зробив для Путіна – підбадьорив його: роби, що хочеш! І той здійснив вторгнення. Що він сказав, коли увійшов в Україну? Він збирався взяти Київ за п'ять днів, пам'ятаєте? Бо це була частина колишнього Радянського Союзу. Ось що він хотів відновити у Києві! І насправді йому це не вдалося. Він не зміг цього зробити», – сказав чинний президент США і додав, що росіяни на війні в Україні втратили півмільйона солдатів.

Байден назвав президента Росії Путіна «воєнним злочинцем», який убив тисячі й тисячі людей задля відновлення контролю над частиною радянської імперії.

«Він хоче всю Україну. Це те, чого він прагне. Чи ви думаєте, він тоді на цьому зупиниться, якщо захопить Україну? Як ви думаєте, що станеться з Польщею, з Білоруссю? Що станеться з тими країнами НАТО?», – зазначив Байден.

У питанні допомоги для України Байден сказав, що гроші, які США виділяють на Україну, насправді залишаються в економіці США.

«Всі ці гроші, які ми даємо Україні – це зброя, яку ми виготовляємо тут, у США. Ми надаємо зброю, а не гроші...», – заявив Байден.

Президент США також наголосив, що зумів об’єднати 50 інших країн задня підтримки України в протистоянні агресії з боку Росії. Саме в альянсах і союзниками, за словами Байдена, і полягає сила.

Зауважимо, що учасники виборчої гонки порушували низку інших питань стосовно внутрішньої та зовнішньої політики США, економіки та проблем міграції. Аналітики та провідні ЗМІ США констатують, що чинний президент США поступився у дебатах своєму конкуренту. Зокрема, дебатів журналісти від CNN провели опитування спостерігачів та запитали, хто, на їхню думку, виграв сьогоднішні дебати. Результати засвідчили переконливу перемогу Трампа – 67%. Байден же набрав 33%. Хоча Трамп під час дебатів наговорив багато брехні та неточностей, однак у підсумку поганий виступ Байдена, а саме його хрипкий голос та невиразні слова зробив свою справу.

The New York Times пише, що демократи в США заговорили про можливу заміну Байдена іншим кандидатом на виборах після дебатів, Видання з посиланням на високого представника у передвиборчому штабі Демократичної партії пише, що причина у непереконливому виступі Байдена та його нездатності чітко представити позицію його партії з ключових питань.

Вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. Вибори стануть 60 президентськими виборами в історії країни, на яких може бути обраний 47 президент США (у разі, якщо 46-й президент Джо Байден програє вибори).