Виборча комісія у штаті Массачусетс організовують бюлетені після закриття дільниць у «Супервівторок»

Чинний президент США Джозеф Байден та колишній президент Дональд Трамп перемогли на праймеріз від своїх партій. Попереднє голосування відбулося у «Супервівторок», повідомило у середу, 6 березня, Reuters.

Трамп здобув перемогу як кандидат від республіканської партії у попередніх голосуваннях у 12 штатах. Зазначається, що в американському штаті Вермонт від республіканців перемогла єдина конкурентка Дональда Трампа – Ніккі Гейлі, яка, втім, не зможе стати кандидаткою у президенти.

Джо Байден, який виступає від демократичної партії, згідно з попереднім голосуванням, переміг у 14 штатах. Відтак, Трамп та Байден боротимуться за другий термін, який востаннє відбувався у США 1956 року – тоді два президентські терміни відбув Дуайт Ейзенхауер.

Водночас передвиборчі опитування демонструють, що і Дональд Трамп, і Джо Байден мають низькі рейтинги підтримки серед виборців.

5 березня Джо Байден заявив, що в разі перемоги Трампа до США повернеться «хаос, розкол та темрява». Чинний президент США зазначив, що чотири роки тому балотувався «через екзистенційну загрозу, яку ніс Дональд Трамп Америці». У своїй заяві Дональд Трамп говорив про імміграційну політику Байдена та заявив, що він є «найгіршим президентом» в історії.