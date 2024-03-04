Дональд Трамп зможе взяти участь у президентських виборах

Верховний суд Сполучених Штатів Америки виніс рішення на користь колишнього президента Дональда Трампа. Таким чином політик зможе брати участь у виборах президента восени 2024 року. Про це у понеділок, 4 березня, повідомив телеканал CNN.

Верховний суд дозволив Дональду Трампу брати участь у виборах президента та постановив, що екс-президента не можна виключати з виборчих бюлетенів на майбутніх виборах.

Суд також постановив, що Верховний суд штату Колорадо помилково припустив, що штати можуть визначати, чи може кандидат брати участь у виборах відповідно до положення 14 поправки Конституції.

Нагадаємо, у грудні 2023 року Верховний суд американського штату Колорадо заборонив колишньому президенту США Дональду Трампу, який є фігурантом кількох проваджень, брати участь у президентських виборах у штаті. Політика вилучили зі списків на посаду кандидата у президенти. Суд постановив, що Дональд Трамп не є прийнятним кандидатом у президенти через провокації у 2021 році. Тоді прихильники Трампа проникли у Капітолій та спробували оскаржити результати президентських виборів, на яких переміг Джо Байден. Подібні рішення також винесли у Іллінойсі та Мейні.

Команда Дональда Трампа заявляла, що таке рішення є помилковим та недемократичним.