За словами захисту Трампа у суді, політик не погоджується з ухвалою і має намір подати апеляцію

Суд у Нью-Йорку визнаний винним у шахрайстві ймовірного кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа і зобов’язав його сплатити понад 450 млн доларів штрафу. Відповідне рішення суд ухвалив п'ятницю, 16 лютого суд, інформує The New York Times.

Відповідне рішення було ухвалене у справі про цивільне шахрайство, що полягала у свідомому завищенні Трампом, а також двома його синами вартості нерухомості його бізнес-імперії для отримання від банків вигідних умов кредитування. Судовий процес ініціювала генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс.

За даними прокуратури, звіти про фінансовий стан Трампа за період з 2014 по 2021 рік завищили вартість його активів на суму від 812 млн доларів до 2,2 млрд доларів. Сам колишній президент США розкритикував свого колишнього посередника та особистого адвоката Майкла Коена, який засвідчив, що Трамп наказав йому неправдиво маніпулювати своїми статками.

Оголошуючи вирок суду суддя Артур Енгорон відзначив «відсутність у відповідача впродовж років бодай думки про визнання провини та каяття, яка межує з патологією». Судовий розгляд проводили без участі присяжних, пише CNBC.

У суму штрафу входить близько 355 млн доларів США у вигляді відшкодування та понад 98 млн доларів США у вигляді відсотків за 9% річних.

Сини Трампа — Дональд та Ерік — оштрафовані на 4 млн доларів кожен, суд визнав, що вони «відповідальні за численні випадки шахрайства». Вони очолили Trump Organization у 2017 році, коли Трамп став президентом. Їм також на два роки заборонили обіймати керівні посади на підприємствах штату.

Трамп має 30 днів на сплату штрафу або оскарження рішення. За словами захисту Трампа у суді, політик не погоджується з ухвалою і має намір подати апеляцію.

Нагадаємо, що на початку лютого Федеральний апеляційний суд округу Колумбія ухвалив, що колишній президент США Дональд Трамп не має права на президентську недоторканність у справі про можливу причетність до штурму Капітолія у січні 2021 року.