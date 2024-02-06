Суд відмовив Дональду Трампу у кримінальному імунітеті

Федеральний апеляційний суд округу Колумбія ухвалив, що колишній президент США Дональд Трамп не має права на президентську недоторканність у справі про можливу причетність до штурму Капітолія у січні 2021 року. Про це у вівторок, 6 лютого, повідомляє CNN з посиланням на рішення суду.

Як повідомляється, колегія з трьох суддів у своєму висновку заявила, що залишає в силі рішення суду нижчої інстанції, яке позбавляє Дональда Трампа абсолютного імунітету від кримінального переслідування.

«Для цілей цієї кримінальної справи колишній президент Трамп став громадянином Трампом з усіма засобами захисту будь-якого іншого обвинуваченого. Але будь-який імунітет, який, можливо, захищав його, коли він був президентом, більше не захищає його від цього судового переслідування», – йдеться у висновку.

Рішення стосується справи у якій спеціальний прокурор США Джек Сміт звинуватив екс-президента США у змові з метою скасування перемоги Джо Байдена на виборах 2020 року та вчиненні шахрайства, щоб залишитися на посаді.

Очікується, що Трамп оскаржить рішення або в Апеляційному суді США округу Колумбія, або у Верховному суді, заявив речник кампанії Трампа Стівен Чунг. За його словами, якщо цього не станеться, то кожен майбутній президент, який залишить посаду, буде негайно звинувачений протилежною стороною.

У захисту Трампа є час до 12 лютого. У іншому випадку справа повертається до суду першої інстанції у Вашингтоні для подальшого розгляду.