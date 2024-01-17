Раніше потенційний кандидат в президенти США Дональд Трамп висловив упевненість, що може зупинити війну Росії проти України

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що гіпотетичні поступки російському президенту Владіміру Путіну у вигляді передачі окупованих земель Росії, не зупинять росіян від подальших бойових дій. Так він відреагував на нещодавню заяву екс-президента США Дональда Трампа, який прагне переобратися на другий термін, щодо війни Росії проти України.

Український лідер нагадав, що Трамп нещодавно висловлював упевненість у тому, що здатний швидко зупинити російське вторгнення. Для цього він запропонував сісти за стіл переговорів з президентами Росії та України. Трамп також пообіцяв передати Україні більше озброєння, якщо Путін не зупиниться, а у випадку якщо не зупиниться Україна – забрати в неї уже надану американцями зброю.

Натомість президент України озвучив риторичне запитання, щодо можливих дій Трампа у випадку, якщо внаслідок припинення американської допомоги Україна буде окупована Росією.

«Тобто він вирішив, що якщо не заморожувати конфлікт, якщо дозволити Путіну зайти повністю в Україну, то тоді він зупиниться. Цього не буде. Путін не зупиниться», – заявив Зеленський на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

Президент України також висловив переконання, що у випадку програшу українців Європа втратить найбільшу та найпотужнішу армію континенту.

«І тому, я скажу так, мені батько так завжди казав: «Спочатку подумай – потім говори», – наголосив президент.

Зауважимо, що це вже не перша скандальна заява колишнього президента США Дональда Трампа про війну в Україні. Зокрема, він неодноразово пропонував українській владі віддати тимчасово окуповані території Росії. У листопаді минулого року Володимир Зеленський висловив готовність вислухати «мирний план» Дональда Трампа щодо війни, однак запевнив, що Україна не віддаватиме свої території.