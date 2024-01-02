Євросоюз та Велика Британія розробляють механізм допомоги Україні на випадок перемоги Дональда Трампа на виборах президента США, оскільки той може припинити постачання Україні американської зброї. Про це 2 січня повідомило видання The Times.

У британському уряді повідомили, що європейські країни намагаються наростити потужності, щоб мати можливість надалі відправляти зброю та боєприпаси Україні та стримувати Росію, незалежно від того, чи збережеться допомога з боку США.

«Зараз Путін робить ставку на Трампа. Але Європа намагатиметься справитися і без США, якщо Трамп спробує “перекрити кисень” поставкам ... Думаю, більшість усвідомлює, що не можна дозволити Путіну перемогти, бо це матиме серйозні наслідки для європейської безпеки», – сказав співрозмовник The Times у британському уряді.

За його словами, у Лондоні вважають, що Росія не здатна вести війну нескінченно довго і це стане точно відомо вже після 2024 року.

«Насамперед 2024 рік буде не про великий оперативний успіх. Навряд чи цього року станеться великий прорив. 2024 рік – це про розтягування у 2025 рік, щоб фактично змусити Путіна розкрити карти й випробувати його рішучість», – сказав співрозмовник.

Також британський міністр оборони Грант Шеппс у розмові з газетою не став коментувати можливу перемогу Трампа на виборах у США у листопаді 2024 року, але сказав, що постійно розмовляє з колегами в Європі про необхідність підтримати Україну в темну годину.