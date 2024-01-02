Європа розробляє план підтримки України на випадок перемоги Трампа на виборах, – The Times
ЄС і Велика Британія остерігаються, що у випадку перемоги на виборах Трамп зупинить підтримку України
Євросоюз та Велика Британія розробляють механізм допомоги Україні на випадок перемоги Дональда Трампа на виборах президента США, оскільки той може припинити постачання Україні американської зброї. Про це 2 січня повідомило видання The Times.
У британському уряді повідомили, що європейські країни намагаються наростити потужності, щоб мати можливість надалі відправляти зброю та боєприпаси Україні та стримувати Росію, незалежно від того, чи збережеться допомога з боку США.
«Зараз Путін робить ставку на Трампа. Але Європа намагатиметься справитися і без США, якщо Трамп спробує “перекрити кисень” поставкам ... Думаю, більшість усвідомлює, що не можна дозволити Путіну перемогти, бо це матиме серйозні наслідки для європейської безпеки», – сказав співрозмовник The Times у британському уряді.
За його словами, у Лондоні вважають, що Росія не здатна вести війну нескінченно довго і це стане точно відомо вже після 2024 року.
«Насамперед 2024 рік буде не про великий оперативний успіх. Навряд чи цього року станеться великий прорив. 2024 рік – це про розтягування у 2025 рік, щоб фактично змусити Путіна розкрити карти й випробувати його рішучість», – сказав співрозмовник.
Також британський міністр оборони Грант Шеппс у розмові з газетою не став коментувати можливу перемогу Трампа на виборах у США у листопаді 2024 року, але сказав, що постійно розмовляє з колегами в Європі про необхідність підтримати Україну в темну годину.