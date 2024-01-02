Президент України Володимир Зеленський вважає, що «Захід втратив відчуття нагальності війни в Україні», а багато українців, на думку Зеленського «втратили відчуття екзистенційної загрози». Про це президент України заявив 1 січня в інтерв’ю The Economist.

Зеленський роздратований ваганнями деяких союзників, а також відстороненістю деяких співвітчизників. За його словами, Захід втратив відчуття нагальності, а багато українців втратили відчуття екзистенційної загрози війни.

Зеленський наголосив, що, підтримуючи Україну, Європа захищає себе від російської агресії.

«Путін відчуває слабкість, як тварина. Тому що він і є тварина, він відчуває кров, він відчуває свою силу, і він з'їсть вас на вечерю з усіма вашими ЄС, НАТО, свободою і демократією», – зазначив президент України. Проте, за словами Зеленського, «думка про те, що Путін перемагає, є не більше ніж відчуттям», а реальність полягає в тому, що російські війська досі знищуються.

Серед іншого, Зеленський поскаржився на те, що «мобілізація українського суспільства та світу», яка була на початку війни, наразі відсутня, і це потрібно змінити.

«Мобілізація – це ж не лише питання відправки військових на фронт, це стосується кожного. Це також мобілізація зусиль і єдиний спосіб захистити нашу державу і деокупувати наші землі. Давайте будемо чесними, ми переключилися на внутрішню політику, і якщо ми продовжимо зосереджуватися на внутрішній політиці, нам потрібно призначити вибори, змінити законодавство. Але тоді забудьте про контрнаступальні дії та деокупацію …Найважливіше, що українець може робити зараз – це це бути в Україні, а для наших західних партнерів – бути з Україною ... », – заявив український президент.

Щодо пропозицій про перемовини, Зеленський зазначив, що наразі не бачив жодних кроків до миру з боку Росії. Натомість українці відчувають шквал повітряних атак на українські міста на сході, півдні, півночі та заході.