Ренді Джордж обіймав посаду з 2023 року

У пʼятницю, 3 квітня, Пентагон відправив у відставку начальника штабу американських Сухопутних військ генерала Ренді Джорджа. До того його негайної відставки вимагав міністр війни США Піт Гегсет.

Про звільнення 61-річного Ренді Джорджа повідомив помічник міністра оборони США Шон Парнелл. Причини звільнення військовослужбовця у Пентагоні не назвали.

«Міністерство війни вдячне генералу Джорджу за десятиліття служби нашій країні. Ми бажаємо йому всього найкращого у відставці», – йдеться у повідомленні.

Ренді Джоржа призначив на посаду у 2023 році попередній американський президент Джо Байден. Зазвичай цю посаду обіймають чотири роки, але начальника штабу Сухопутних військ відправили у відставку на рік раніше.

За даними CBS News, на звільненні Ренді Джорджа наполіг особисто голова Пентагону Піт Гегсет. Джерела каналу повідомили, що Гегсет «хоче бачити на цій посаді того, хто втілюватиме в життя бачення Трампа та його самого щодо армії».

Окрім Джорджа, Пентагон звільнив ще двох офіцерів армії — генерала Девіда Ходна, який очолював Командування трансформації та підготовки армії, та генерал-майора Вільяма Гріна — керівника Корпусу капеланів.

Зазначимо, з початку роботи адміністрації Трампа Гегсет звільнив вже понад десяток топофіцерів збройних сил США. Зокрема, раніше він звільнив командувача флоту й заступника керівника штабу Повітряних сил США.

Звільнення начальника штабу Сухопутних військ відбулося на тлі американо-ізраїльської війни в Ірані та чуток навколо можливої наземної операції на Близькому Сході.

Нагадаємо, у березні директор Національного антитерористичного центру США Джо Кент виступив проти війни в Ірані та звільнився, заявивши про тиск на Сполучені Штати з боку Ізраїлю.