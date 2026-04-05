Біля газопроводу, що сполучає Сербію та Угорщину, виявили рюкзаки з вибухівкою

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що армія його країни виявила вибухові пристрої біля газової інфраструктури, яка веде до Угорщини. Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан скликав з цього приводу надзвичайну раду, повідомили у неділю, 5 квітня, ресурси Telex та PTC.

Вучич повідомив, що 5 квітня на газопроводі в муніципалітеті Каніжа, який сполучає Угорщину та північ Сербії, виявили рюкзаки з потужною вибухівкою та детонаторами. За його словами, сила потенційного вибуху могла завдати значної шкоди.

Ймовірно, йдеться про газопровід «Балканський потік», який Сербія разом з Угорщиною збудували у 2021 році. Ним транспортують російський газ до країн ЄС в обхід України.

Про вибухові пристрої він повідомив Віктора Орбана. Той ініціював скликання надзвичайної ради з цього приводу.

За словами Вучича, «є певна інформація» про те, хто може бути причетним до спроби диверсії. Водночас розголошувати подробиці він відмовився.

«Але очевидно, що світ, а точніше геополітичні ігри, не дадуть нам спокою, і тому ми повинні продемонструвати найвищий рівень боєздатності. Будь-хто, хто спробує поставити під загрозу енергетичну інфраструктуру Сербії, буде покараний у найсуворіший спосіб», – сказав Александар Вучич.

Зазначимо, у лютому Віктор Орбан звинуватив Україну в нібито планах зірвати роботу угорської енергосистеми.

До слова, вже 12 квітня в Угорщині відбудуться парламентські вибори. Основними претендентами є керівна проросійська партія Віктора Орбана «Фідес» та опозиційна «Тиса» Петера Мадяра. За даними Financial Times, вперше за понад 15 років партія Орбана ризикує зазнати поразки. Під час своєї передвиборчої кампанії Орбан та «Фідес» обрали антиукраїнську стратегію. Зокрема, угорська влада заявляє про те, що ЄС нібито виділяє Україні гроші, які могли використати на благо угорців.

Крім того, Орбан та його уряд звинувачує Україну нібито у небажанні запустити нафтопровід Дружба на Львівщині, який постраждав внаслідок російської атаки. На тлі цього угорський премʼєр заявив про зупинку постачання газу до України. За даними МЗС України, припинення постачання газу може обернутися значними економічними втратами для Угорщини. Так, економіка країни може втратити понад один мільярд доларів.