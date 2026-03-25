Непередодні майбутніх парламентських виборів Орбан посилює антиукраїнську риторику

У середу, 25 березня, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна призупинила постачання газу до України доти, доки не буде відновлений транзит російської нафти трубопроводом «Дружба». Про це він повідомив у фейсбуці.

«Невдовзі відбудеться засідання уряду, на якому я внесу важливу пропозицію. Уже 30 днів Україна блокує роботу нафтопроводу “Дружба”. Щоб подолати нафтову блокаду та гарантувати безпечне енергопостачання Угорщини, необхідно вдатися до нових заходів», – сказав Орбан.

За його словами, Будапешт поступово припинятиме постачання газу з Угорщини до України, а обсяги, що залишатимуться, спрямовуватимуть до внутрішніх сховищ.

Орбан наголосив, що його рішення пов’язане з тим, що Україна нібито атакувала компресорну станцію газопроводу «Турецький потік».

Ситуація довкола нафтопроводу «Дружба»

У ніч на 27 січня російські дрони атакували нафтоперекачувальну станцію «Броди» на Львівщині, що є частиною нафтопроводу «Дружба», який забезпечував транспортування російської нафти до Угорщини та Словаччини. За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, російський дрон влучив в один з найбільших резервуарів, який може вмістити 75 тис. м3 нафти. На момент атаки там було 25 тис. м3 нафти. Через пошкодження внутрішнього обладнання після російського удару нафтопровід не зміг відновити роботу.

Через несправність нафтопроводу Братислава та Будапешт оголосили про припинення постачання Україні дизпалива. Також Словаччина заявила про розірвання угоди з НЕК «Укренерго» щодо екстреного постачання Україні електроенергії. Також Угорщина наклала «вето» на ініціативу Євросоюзу щодо виділення України позики у розмірі 90 млрд євро.

У Єврокомісії зазначали, що хотіли б, щоб Україна відновила роботу нафтопроводу, але це рішення країна має ухвалювати самостійно.

17 березня стало відомо, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Євроради Антоніу Кошта запропонували Україні технічну й фінансову допомогу для відновлення постачань нафти до Угорщини та Словаччини.

Того ж дня президент Володимир Зеленський повідомив, що відновлення транзиту російської нафти через трубопровід «Дружба» може тривати близько півтора місяця.