Правоохоронці викрили десятьох учасників схеми

На Буковині викрили масштабну схему з незаконного переправлення чоловіків через кордон. Правоохоронці затримали десять учасників оборудки, серед яких – депутат Ірпінської міськради та поліцейський з Чернівецької області, повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора у пʼятницю, 29 травня.

За даними слідства, учасники схеми налагодили бізнес на нелегальному перевезенні людей за кордон. Зазначається, що серед клієнтів зловмисників були не тільки військовозобовʼязані чоловіки, але й чинні військовослужбовці.

Учасники схеми організовували трансфери по всій Україні та використовували конспіративні маршрути, орендовані квартири і готелі. Для координації зловмисники застосовували GPS-трекери, радіостанції, тепловізори та безпілотники.

За даними Офісу генпрокурора, щомісяця фігуранти переправляли через кордон щонайменше 10 людей. Так, з грудні 2025 року з України втекли близько 60 чоловіків. Прибуток організаторів склав орієнтовно 700 тис. доларів.

«Серед учасників схеми – депутат Ірпінської міської ради та працівник поліції з Чернівецької області. За даними слідства, депутат перевозив чоловіків та використовував свій статус для мінімізації ризиків під час перевірок. Поліцейський координував рух через блокпости. Надалі людей переховували, формували в невеликі групи та переправляли до Румунії поза офіційними пунктами пропуску», – повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

Імен посадовців у пресслужбі ОГП не уточнили.

В межах слідства у Чернівецькій області та Києві провели 27 обшуків. Під час них правоохоронці вилучили БпЛА, GPS-трекер, тепловізори, камери відеоспостереження, 58 мобільних телефонів, радіо- та компʼютерну техніку, а також зброю та готівку в різних валютах на понад 2,5 млн грн.

Усіх десятьох учасників схеми затримали та повідомили про підозру за незаконне переправлення людей через державний кордон. Їм вже обрали запобіжні заходи. Фігурантам загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.