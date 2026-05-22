Військовослужбовцю загрожує до 5 років позбавлення волі

На Буковині начальник відділення одного із районних ТЦК і СП за 9 тис. доларів обіцяв ухилянту уникнути військової служби. Посадовця викрили під час отримання грошей, повідомили в спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону у п’ятницю, 22 травня. Військовослужбовцю загрожує до 5 років позбавлення волі.

За версією слідства, до вимагання хабаря причетний 40-річний посадовець одного з районних ТЦК та СП у Чернівецькій області. За 9 тис. доларів він обіцяв не лише допомогти знайомому чоловікові оформити документи про непридатність до військової служби, але й зняти його з обліку.

Військовозобов’язаний звернувся до нього з проханням продовження відстрочки. Працівник ТЦК повідомив йому, що через зміни в законодавстві це питання є проблемним. Однак запропонував альтернативний незаконний механізм – оформлення медичних документів щодо встановлення групи інвалідності з подальшим визнанням непридатності до військової служби та зняттям з військового обліку.

Посадовець ТЦК запевнив, що має необхідні знайомства серед працівників медичних закладів Чернівецької області та військово-лікарських комісій, які нібито могли допомогти оформити фіктивні документи для ухвалення рішення про непридатність до військової служби.

Військовослужбовця затримали і оголосили про підозру за ч. 2 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Також правоохоронці встановлюють повне коло людей, які ймовірно причетні до протиправної схеми. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.