На Голосківському цвинтарі поховано приблизно 150 тис. людей

Німецька організація Rosinen Initiative передала Львову мікроавтобус Mercedes-Benz, що курсуватиме територією Голосківського цвинтаря для доїзду до місць поховань. Для цього виконавчий комітет ЛМР у п’ятницю, 22 травня, ухвалив рішення про передачу мікроавтобусу ЛКП «Муніципальна обрядова служба». Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

Зараз у міськраді напрацьовують логістику руху, графік та механізм роботи транспорту. Мікроавтобус перевозитиме людей безкоштовно.

«Голосківській цвинтар належить до трійки найбільших в Україні – його площа становить понад 100 га, тут поховано близько 150 тис. людей. Тож транспорт має полегшити добирання до місць поховань для людей старшого віку, людей на кріслах колісних та маломобільних відвідувачів», – ідеться в повідомленні ЛМР.

Мікроавтобус передали КУ «Інститут міста» за підтримки міста-побратима Львова – Вюрцбурга в межах проєкту «Покращення цивільного захисту та відбудови в межах муніципальних партнерств з Україною», що виконує GIZ за дорученням уряду Німеччини.