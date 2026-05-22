«Auchan» закриває магазин під Києвом

Мережа «Auchan Україна» припиняє роботу свого магазину на вулиці Велика Кільцева, 4 у Петропавлівській Борщагівці під Києвом. Причиною стало завершення дії договору оренди, який тривав 16 років. Про це повідомили в Асоціації ритейлерів України (RAU) з посиланням на компанію.

Як зазначають у «Auchan Україна», договір оренди за цей час чотири рази продовжували, однак під час останніх переговорів сторони не змогли узгодити умови подальшої співпраці. У компанії запевнили, що скорочення персоналу не буде – працівникам запропонували вакансії в інших магазинах мережі.

Наразі «Auchan Україна» продовжує роботу 28 торгових точок по країні, серед яких 15 гіпермаркетів, три супермаркети та 10 магазинів формату Ultra Proxy.

Раніше CEO компанії Марта Труш повідомляла, що у 2025 році мережа втратила близько 4 тис. годин роботи через повітряні тривоги. За її словами, частина партнерів не підтримує політику закриття магазинів під час сигналів небезпеки, що ускладнює переговори щодо оренди окремих локацій.

Водночас у RAU зазначили, що скорочення присутності торговельних мереж в Україні може бути пов’язане зі зниженням купівельної спроможності населення, логістичними проблемами та переглядом стратегій міжнародних брендів.

Нагадаємо, про припинення діяльності також оголосила мережа супермаркетів «Арсен», яка працювала в Україні 24 роки. Власник компанії Михайло Весельський заявив у коментарі ZAXID.NET, що рішення є частиною планового виходу з роздрібного бізнесу.