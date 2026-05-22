В Україні стартував сезон полуниці

В Україні почали знижуватися гуртові ціни на полуницю нового врожаю. Причиною стало збільшення пропозиції ягоди з господарств західних регіонів, повідомляють аналітики EastFruit.

Попит на полуницю залишається помірним, тому виробники змушені поступово зменшувати відпускні ціни, аби швидше реалізувати продукцію, яка має короткий термін зберігання.

Ще тиждень тому тепличну полуницю продавали по 200–260 грн за кг, та вже на початку цього тижня, після старту збору ягоди у південних та західних областях, гуртові ціни впали приблизно на 14% – до 170–230 грн/кг.

Попри здешевлення вартість полуниці все ще в середньому на 32% вища, ніж у цей самий період торік. За прогнозами експертів, масовий вихід місцевої полуниці на ринок ще попереду. Очікують, що пікові обсяги збору полуниці розпочнуться вже на початку наступного місяця.

Водночас на українському овочевому ринку наразі фіксують подорожчання низки позицій. Зокрема, після короткого періоду стабільності знову зросли ціни на цибулю. Також дорожчають морква та білоголова капуста минулорічного врожаю.

До слова, раніше ZAXID.NET писав, що сезон овочів та фруктів 2026 року для українців, імовірно, буде дорожчим, ніж торік. На це вплинула сукупність факторів – від погоди до зростання витрат фермерів та дефіциту робочої сили.