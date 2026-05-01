Сильні заморозки вплинули на всі області України, але найбільше постраждали західні та північні регіони

Квітень в Україні був нетипово холодним, а сильні заморозки вдарили по урожайності фруктів та ягід. Сайт The Page із посиланням на керівницю аналітичного відділу Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Світлану Литвин розповідає, які культури в зоні ризику, а де гарантована втрата врожаю.

Холодна весна стала продовженням складної зими, яка випробувала на міцність посіви озимини. За словами Світлани Литвин, завдяки значному сніговому покриву морози не мали критичного впливу на посіви озимини, за винятком східних, південних та центральних областей, де на полях зафіксували утворення льодяної кірки, що обмежувала доступ кисню до рослин.

Які культури найбільше постраждали від заморозків:

Кісточкові дерева (абрикоси, персики, вишні, черешні) зараз активно квітнуть, і заморозки у такій фазі практично гарантовано призводять до втрати врожаю.

також є надзвичайно чутливими до приморозків. Озимий ріпак гостріше реагує на похолодання, особливо враховуючи той факт, що наразі в деяких регіонах України розпочинається його цвітіння. Говорити про повну загибель посівів підстав немає, але рослини потребуватимуть додаткового підживлення, щоб уникнути зниження врожайності, що створює додаткові витрати для агровиробників.

Світлана Литвин зазначила, що сильні заморозки вплинули на всі області України, але найбільше постраждали західні та північні регіони.

Через весняні заморозки ціни зростуть

«З погляду ринку, основний механізм впливу – це зниження або затримка пропозиції на ринку. Через заморозки, холодну весну та температурні коливання виробники несуть додаткові витрати на захист рослин, обігрів, укриття, догляд і логістику. Якщо при цьому врожайність знижується, собівартість кожного кілограма продукції зростає», – пояснює економічний бік процесу Максим Гопка, аналітик УКАБ.

Найбільш чутливими до таких погодних коливань, за словами Максима Гопки, є:

ранні ягоди;

кісточкові фрукти;

ранні овочі.

«Через заморозки в період цвітіння або формування зав’язі частина врожаю може бути втрачена, що призведе до меншої пропозиції української продукції та зростання цін, – пояснює Максим Гопка. – Такі ризики існують, особливо в останній тиждень, коли нічні заморозки були активно присутні майже в усіх регіонах країни».