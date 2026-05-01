Дівчина фотографується біля сакур у Львові

Початок травня нарешті принесе таке довгоочікуване потепління. За даними синоптиків львівського гідрометцентру, які дали детальний прогноз погоди у Львові та області до 6 травня, температура повітря становитиме до 25°С тепла.

«Цими вихідними на погоду Львівщини впливатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Очікуємо зростання температури повітря та відсутність опадів. Вітер змінюватиметься з переважно північного в суботу на південно-західний у неділю. Вночі завтра збережеться сильний заморозок 0–3°С, 3 травня 2–7°С тепла, проте місцями можливі на поверхні ґрунту та в повітрі заморозки 0–3°С», – розповідають синоптики.

У суботу, 2 травня, на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний з переходом на північно-східний, 5–10 м/с. Вночі сильний заморозок – 0–3°С, температура вдень – 14–19°С тепла. Прогноз для Львова: вночі сильний заморозок – 0–2°С, температура вдень – 15–17°С тепла.

У неділю, 3 травня, у Львові та на Львівщині денна температура повітря становитиме близько 19°С тепла, вночі опускатиметься до 5°С тепла, місцями на поверхні ґрунту та в повітрі – заморозки 0–3°С.

У понеділок, 4 травня, денна температура повітря у Львові та області становитиме близько 21°С, ніч буде теплішою – близько 7°С тепла. Опадів не прогнозують.

У вівторок, 5 травня, позначки термометра показуватимуть близько 25°С тепла вдень, вночі – близько 9°С тепла.

У середу, 6 травня, очікуються сильні дощі, денна температура повітря у Львові та області становитиме близько 25°С тепла.