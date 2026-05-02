Місце, де сталася стрілянина у Шахтарському, 1 травня 2026 рік

У Шахтарському на Дніпропетровщині бійці окремого батальйону «Вовки Да Вінчі» побили чоловіка та викрали його непритомного, а також відкрили стрілянину. У батальйоні заявили, що проведуть внутрішнє розслідування, покарають винних і долучаться до допомоги місцевій громаді. Про інцидент повідомили обласна поліція, пресслужба та керівництво батальйону.

За інформацією поліцейських, інцидент трапився 1 травня близько 23:40 біля одного з магазинів. Троє чоловіків віком 38, 25 та 24 років приїхали на автомобілі та вступили в конфлікт із 20-річним знайомим охоронниці магазину. Фігуранти побили потерпілого до втрати свідомості.

Після нападники посадили непритомного чоловіка до авто та здійснили кілька пострілів з автоматів у бік магазину. Унаслідок цього було пошкоджено фасад будівлі та виникла пожежа. Після інциденту вони залишили місце події.

Згодом поліцейські виявили потерпілого без свідомості та госпіталізували його. Нападники намагалися переховуватися в сусідньому населеному пункті, однак їх встановили та затримали. Наразі розв’язується питання щодо повідомлення їм про підозру, триває слідство.

У батальйоні «Вовки Да Вінчі» підтвердили причетність своїх бійців до інциденту. Там наголосили, що така поведінка є неприйнятною та суперечить цінностям підрозділу. У батальйоні заявили про співпрацю з правоохоронцями та пообіцяли, що винні понесуть покарання.

Окрім того, у батальйоні зазначили, що не перекладатимуть відповідальність лише на окремих людей – за скоєне відповідатиме весь підрозділ.

«Бійці батальйону, включно з офіцерським складом, відпрацюють на потреби громади. Ми також хочемо запросити мешканців Шахтарського долучитися й написати, яку саме допомогу батальйон міг би надати місту: прибирання, ремонтні чи соціальні роботи або інші корисні ініціативи. Ми відкрито опублікуємо пропозиції та попросимо громаду визначити, які роботи батальйон має виконати», – ідеться в повідомленні.