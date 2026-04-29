Тернопільський міськрайонний суд оштрафував старшого солдата за побиття мобілізованого чоловіка. Інцидент трапився в лютому на вулиці Оболоня в обласному центрі. У суді військовослужбовець визнав провину і розкаявся.

Як йдеться у вироку суду від 22 квітня, кулеметник взводу охорони військової частини близько 19:45 25 лютого займався оповіщенням військовозобов’язаних. Разом із мобілізованим чоловіком він сів у службове авто Renault Duster.

«Обвинувачений завдав не менше чотирьох ударів по тілу потерпілого, а саме по одному удару в голову, живіт, у ліву частину спини та ліве плече», – йдеться у вироку суду.

Після цього близько 20:00 обвинувачений разом з потерпілим перебував навпроти будинку №26А по вул. Шептицького. Військовий штовхнув обома руками в груди мобілізованого, потім схопив його за руки та повалив на землю, а надалі коліном притиснув грудну клітку чоловіка.

Розслідування встановило, що потерпілому завдали фізичного болю, однак він не отримав тілесних ушкоджень чи травм. У суд обвинувачений не з’явився, а прокурор долучив роз’яснювального листа від військового з визнанням провини.

Суддя врахував, що немає обставин, які обтяжують покарання. Водночас визнання вини та щире каяття підсудного є пом’якшувальною обставиною. Військовому призначили 850 грн штрафу. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.