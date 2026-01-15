Військовий раніше працював у патрульній поліції Волочиська

Спецпрокуратура у сфері оборони Західного регіону оштрафувала працівника ТЦК і СП у Тернополі за те, що він бив мобілізованого та лаявся. Свої дії військовий знімав на камеру телефону. Відео з нецензурною лайкою, погрозами та побиттям з’явилося 7 січня в соціальних мережах. Із власних джерел в Тернопільському обласному військкоматі ZAXID.NET стало відомо, що чоловіка вже перевели в бойову бригаду на фронт.

За даними «20 хвилин» працівник ТЦК – це 24-річний Вадим Дячук. Він родом з Волочиської громади Хмельниччини. У соцмережах чоловік називає себе майстром спорту України з важкої атлетики. Раніше служив у патрульній поліції і водночас отримував пенсію, ймовірно, за інвалідністю.

На відео, яке поширили в телеграм-каналі «Реальний Тернопіль», видно, що військовий лається і б’є чоловіка в салоні мікроавтобуса.

Після того як інцидент з побиттям набув розголосу, в Тернопільському обласному ТЦК та СП призначили службову перевірку щодо поведінки та дій їхнього працівника. У четвер, 15 січня, на сайті Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомили, що на військовослужбовця склали адмінпротокол за те, що він застосував до чоловіка фізичну силу, утримував його, а також лаявся та ображав.

«Суд у стислі терміни розглянув матеріали справи, визнав посадовця винним та наклав адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 34 тис. грн», – повідомили в спецпрокуратурі. Окрім того, військовослужбовця перевели для подальшого проходження служби до району виконання бойових завдань.

Власні джерела в Тернопільському обласному ТЦК та СП підтвердили ZAXID.NET, що Вадима Дячука кілька днів після інциденту відправили на фронт.