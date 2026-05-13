Під час засідання прокурорка зачитала листування Андрія Єрмака з ворожкою

У середу, 13 травня, у Вищому антикорупційному суді продовжили розгляд клопотання сторони обвинувачення щодо обрання запобіжного заходу колишньому голові Офісу президента України Андрію Єрмаку. Під час засідання прокурорка Спеціалізованої антикорупційної прокуратури озвучила фрагменти його листування з ворожкою, записаною у телефоні як «Вероніка Феншуй Офіс».

Як повідомили у суді, слідство вилучило iPhone 12, який належав Вероніці Анікієвич. За даними слідства, саме з нею Єрмак у 2020–2021 роках обговорював питання, пов’язані з призначеннями на високі державні посади. Телефон, за версією правоохоронців, використовувався виключно для спілкування з контактом «Андрей 2025».

Редакція зберегла оригінальну мову цитат, оскільки листування між співрозмовниками відбувалося російською мовою.

Прокурорка зачитала одне з повідомлень, датоване 24 грудня 2025 року. Тоді абонент «Андрей 2025» надіслав співрозмовниці коротке повідомлення: «Клименко, Кривонос».

У відповідь «Вероніка Феншуй» написала:

«Я сегодня очень зла. Потому заранее прошу прощение за резкость. Но с другой стороны моя резкость настроит вас на другую волну. Вы на протяжении последних месяцев не эскалируете и на нападки не отвечаете. Вас обоих кошмарят психологически. Ситуация ухудшается, но вы молчите. Что должно произойти, чтобы вы начали действовать. Когда они доедят вас, начнут есть его. Если продолжать стратегию страуса, то так и будет. Ситуация такова, что или вы или вас».

Після цього Єрмак, за даними сторони обвинувачення, відповів: «Фіала, “Українська правда”, Ткач, Мусаєва, Железняк, Арахамія, Гончаренко. Я готов на все. Завтра готов».

Згодом «Вероніка Феншуй» надіслала ще одне повідомлення, у якому, зокрема, порадила Єрмаку втекти за кордон.

«Вы сейчас беспокоитесь про бумагу и про арест. Это неприятно, но сейчас у вас нет серьезных доказательств. После чего у вас появляется моральное и юридическое право их уничтожать. Но если они получат власть, то они будут действовать более серьезно и не будет друга-гаранта и больших полномочий. Самое лучшее будет, если вы успеете и сможете уехать за границу. Подумайте над этим. И над тем, что если бы вас вернуть на месяц-два назад, то вы бы действовали совершенно по-другому», – йшлося у листуванні.

Раніше повідомляли, що Єрмак радився з цією ворожкою щодо призначень на державні посади. Він надсилав їй дані з датами народження кандидатів і просив поради.

Нагадаємо, 11 травня НАБУ та САП повідомили, що «викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн під час елітного будівництва під Києвом». За даними слідчих, учасники схеми планували звести для себе маєтки у котеджному містечку «Династія» – вартість кожного будинку сягала 2 млн доларів, а їхня площа становила близько 1000 м². Правоохоронці встановили, що угруповання ще у 2020 році залучило колишнього голову ОП Андрія Єрмака для легалізації грошей через будівництво. Відмивання коштів, за даними слідства, відбувалося в період з 2021 по 2025 роки. Підозру Андрію Єрмаку оголосили 11 травня.