Валентин Коренчук здійснив понад 80 бойових вильотів

Президент України Володимир Зеленський посмертно надав звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка» командиру ескадрильї 40-ї бригади тактичної авіації «Привид Києва» полковнику Валентину «Бджоляру» Коренчуку. Про це повідомило Командування Повітряних сил з посиланням на указ президента №475/2026.

У Повітряних силах зазначили, що у першу добу повномасштабного вторгнення Росії Коренчук виконав п’ять бойових вильотів. Пілот виконував бойові завдання по всій території України, пройшовши найгарячіші ділянки повітряного протистояння.

Військові пригадують унікальний бойовий епізод за участі «Бджоляра». Саме він зумів знищити російський штурмовик Су-25 поблизу Києва без використання озброєння, змусивши ворога розбитися завдяки маневруванню.

За час служби полковник здійснив понад 80 бойових вильотів, провів у небі близько 300 годин та особисто ліквідував десятки ворожих цілей: літаків, крилатих ракет і безпілотників.

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Військовий пілот одним із перших опанував та ефективно застосував проти російських окупантів сучасні засоби ураження, зокрема французькі ракети AASM-250 HAMMER.

Крім бойової роботи, полковник Коренчук був одним із перших офіцерів, які публічно заговорили про необхідність передачі Україні сучасних винищувачів F-16 та розвитку бойової авіації, зазначають у відомстві.

27 квітня 2024 року Валентин Коренчук загинув під час виконання бойового завдання. У Героя залишилися дружина та троє дітей.