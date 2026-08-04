Колишні засуджені, які служать у ЗСУ, матимуть щорічні відпустки

У вівторок, 4 серпня, Володимир Зеленський підписав закон, який значно розширює права військових, умовно-достроково звільнених від відбування покарання для проходження служби у ЗСУ. Про це повідомило Міністерство оборони.

Щорічна основна відпустка та інші види відпусток

Відтепер колишні засуджені, які проходять військову службу за контрактом, матимуть право на 15 днів щорічної основної відпустки. Вона надаватиметься за рішенням командира, якщо щодо військового припинено адміністративний нагляд і він прослужив не менше одного року. Відпустка надаватиметься із поділом на частини зі збереженням грошового забезпечення. Також такі бійці отримуватимуть допомогу на оздоровлення у розмірі одного місячного грошового забезпечення. Раніше військові з числа колишніх засуджених мали право лише на відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин, тривалість якої не могла перевищувати 10 днів.

Також військові з числа колишніх засуджених зможуть скористатися відпусткою після звільнення з полону тривалістю 90 днів зі збереженням грошового забезпечення на цей період.

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Колишні засуджені військові також матимуть право на відпустку для лікування у зв'язку з хворобою або після поранення зі збереженням грошового забезпечення. Військовослужбовицям цієї ж категорії додатково надаватиметься відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами.

Право на переведення

Військові, які умовно-достроково звільнені від відбування покарання, можуть служити за контрактом лише у відповідних спеціалізованих підрозділах. Однак тепер закон дозволяє таким військовим переводитися між підрозділами ЗСУ, якщо вони прослужили не менше одного року у спеціалізованому підрозділі, а щодо них припинено адміністративний нагляд.

Також захисники та захисниці цієї категорії можуть перевестися до іншого підрозділу після хвороби або поранення. У такому разі переведення може здійснюватися незалежно від строку служби.

«Для цього має бути відповідний висновок ВЛК про придатність до служби в частинах забезпечення, ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах, підрозділах логістики, зв'язку тощо внаслідок хвороби або поранення, пов'язаного із захистом Батьківщини», – зазначили у Міноборони.

Дострокове припинення контракту

Раніше колишні засуджені мали право звільнитися зі служби на підставі висновку ВЛК про непридатність або тимчасову непридатність з переоглядом через 6-12 місяців. Також підставою для звільнення був новий вирок про обмеження чи позбавлення волі.

Тепер військовослужбовці цієї категорії можуть достроково розірвати контракт через інвалідність, що настала внаслідок поранення або захворювання, отриманих під час військової служби. Крім того, достроково звільнитися зі служби можна у зв'язку зі звільненням з полону.

Додамо, що у квітні 2026 року Міністерство юстиції повідомляло, що у лавах ЗСУ проходять службу понад 12 тис. колишніх засуджених.