З травня деякі ув'язнені можуть долучитись до Сил оборони

До Збройних сил України вже долучилися сім тисяч колишніх ув’язнених. Шість тисяч з них – беруть участь у бойових діях. Про це виданню Суспільне» розповіло джерело в Генеральному штабі ЗСУ 29 листопада.

Зазначається, що звільнені громадяни несуть службу виключно в штурмових підрозділах, що повністю складаються із колишніх ув’язнених. Добровольці перебувають під наглядом військових частин, до яких вони призвані, і не можуть залишити місце дислокації без дозволу командира. Командування може перекидати колишніх ув’язнених в інші військові частини, враховуючи бойові дії.

Ув’язнені, які мають намір мобілізуватись, можуть долучитись до лав Сил оборони після рішення суду про умовно-дострокове звільнення від покарання та проходження ВЛК. Утім до завершення їхнього терміну покарання має залишитись не більше трьох років.

Нагадаємо, 8 травня Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що передбачає добровільну мобілізацію окремих категорій ув’язнених. Член Комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Давид Арахамія заявляв, що загальний ресурс ув’язнених, яких потенційно можуть мобілізувати до Сил оборони України, 15-20 тис. людей.

У вересні заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін розповів, що колишні ув’язнені – це дуже вмотивований та заряджений особовий склад. На думку військового, постанова дати можливість деяким категоріям засуджених мобілізуватись до лав ЗСУ є «досить вдалим рішенням».