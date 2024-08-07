Ексзасуджені жінки обіймають посади стрільчинь та санітарок

До Збройних сил України вже долучилися 18 раніше засуджених жінок. Ті, хто висловив бажання мобілізуватися, отримали амністію та вже беруть участь у бойових діях, повідомили hromadske у Головному управлінні комунікацій ЗСУ у середу, 7 серпня.

За даними пресслужби, усі 18 засуджених жінок вже проходять службу у підрозділах Сухопутних військ ЗСУ. Перед тим, як амністовані жінки заступили на службу, вони пройшли базовий військовий вишкіл.

Зазначається, що ексув’язнені вже беруть участь у бойових діях на посадах стрільчинь та санітарок. Втім, на яких саме напрямках воюють амністовані жінки, у Головному управлінні комунікацій ЗСУ не уточнили.

Нагадаємо, наприкінці липня заступниця міністра юстиції Олена Висоцька повідомила, що перші семеро жінок, які відбували покарання в ув’язненні, уклали контракт із ЗСУ в обмін на умовно-дострокове звільнення. Жінки пройшли ВЛК та після співбесід отримали згоду командирів військових частин на проходження служби. Раніше міністр юстиції Денис Малюська заявив, що закон про мобілізацію ув’язнених дає можливість мобілізуватися до ЗСУ не тільки засудженим чоловікам, але і жінкам.

Додамо, з дня набрання чинності закону про мобілізацію деяких категорій засуджених понад 6100 засуджених виявили бажання долучитись до ЗСУ в обмін на звільнення. понад 3800 людей вже виїхали з установ відбування покарань на навчання.