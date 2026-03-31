Колишній голова Тернопільської облради Михайло Головко, якого ВАКС засудив до 9 років ув’язнення за вимагання й одержання хабаря, подав декларацію про доходи за 2025 рік. Згідно з документом, за минулий рік ексчиновник не отримав жодного доходу. Єдиним джерелом фінансування були соціальні виплати, оформлені на дружину Мар’яну Головко, та її дохід від бізнесу – понад 100 тис. грн за увесь рік. Додамо, що подружжя має чотирьох малолітніх синів.

У розділі «Об’єкти нерухомості» Михайло Головко зазначив квартиру матері Галини Головко площею 200 м2 у будинку неподалік Тернопільського ставу. Це майно чиновник вписав в щорічну декларацію після обшуків НАБУ та підозри в недостовірному декларуванні. Вартість нерухомості – 1,9 млн грн. Також він задекларував квартиру в Тернополі площею 72 м2, якою раніше володіла Мар’яна Головко. Квартиру вартістю 737 тис. грн переписали на старшого сина Гордія.

Михайло Головко та його дружина їздять на Honda Pilot 2018 року випуску, що належить Олександру Воронцову. Також ексголова користується Mercedes-Benz GLC 220D 2017 року випуску, що належить Наталі Ковацюк.

Михайло Головко за 2025 рік не мав жодного доходу. Водночас Мар’яна Головко отримала понад 100 тис. грн від підприємницької діяльності. Управління соціальної політики Тернопільської міської ради виплатило їй понад 10 тис. грн соцпідтримки. Також дружина оформила державну грошову допомогу «Пакунок школяра» на одного з синів – 5 тис. грн. Ще понад 2 тис. грн вона отримала з управління Пенсійного фонду в Тернопільській області.

Готівкою Михайло Головко задекларував 200 тис. грн, а його дружина – 1,5 млн грн. Водночас його заощадження зменшилися. У декларації за 2024 рік він вказав 400 тис. грн готівки, а в дружини було 2,1 млн грн готівки. Також Мар’яна Головко має понад 13 тис. грн на банківських рахунках. Позики, які подружжя Головків оформляло у 2024 році, вже немає. Нагадаємо, що Мар’яна Головко взяла позику в розмірі 500 тис. грн в Андрія Шила та 35 тис. доларів в Тетяни Хом’як. Понад 2 млн грн Михайло Головко позичив в Андрія Городницького.

Додамо, що працівники НАБУ і САП 26 червня 2023 року затримали тодішнього голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка та двох заступників начальника Тернопільської ОВА за вимагання та отримання хабаря від підприємця. Посадовці за 1,8 млн грн обіцяли бізнесмену віддати йому борг з держбюджету за вже виконанні ремонти доріг і скверів.

26 жовтня 2023 року депутати Тернопільської обласної ради проголосували за звільнення Михайла Головка з посади голови. 21 лютого 2024 року він отримав ще одну підозру від НАБУ. Його підозрювали у недекларуванні майна на суму понад 2 млн грн. Зокрема, йшлося про квартиру площею понад 200 м2, де він проживав разом з сім’єю.

Вищий антикорупційний суд 18 червня 2025 року засудив його до 9 років в’язниці. Однак вже 26 червня того ж року він вийшов на волю під заставу в 15 млн грн. У жовтні 2025 року ВАКС призначив Михайлу Головку 68 тис. грн штрафу за недостовірне декларування. Наразі Апеляційна палата ВАКС проводить судові засідання щодо вироку Михайлу Головку. Наступне має відбутися 7 травня 2026 року.