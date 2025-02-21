Також він не вказав гроші в банку

Колишній голова Тернопільської облради Михайло Головко отримав ще одну підозру від НАБУ та САП. Його підозрюють у недекларуванні майна на суму понад 2 млн грн. Зокрема, це стосується квартири площею понад 200 м2, яка належить його матері, однак він там проживав разом з сім’єю. Ця нерухомість розташована в мікрорайоні Тернополя «Новий світ» неподалік міського озера.

Про підозру колишньому голові обласної ради та народному депутату 7 та 8 скликань Михайлу Головку працівники НАБУ та САП повідомили 21 лютого. Зокрема за даними НАБУ, підозрюваний, обіймаючи посаду голови Тернопільської обласної ради, не вказав у деклараціях за 2022-2023 роки квартиру площею 201,9 м2. Ця нерухомість належить його матері, однак в цьому житлі Михайло Головко проживав разом із всіма членами сім’ї.

Крім того, у декларації за 2022 рік ексголова Тернопільської облради не вніс інформацію про гроші на банківському рахунку, а також нежитлові приміщення, а саме паркувальне місце, автомийку та комору, які належать членам його сім’ї, додали в САП.

Підозру Михайлу Головку повідомили за ч. 1 ст. 366-2 КК України (Декларування недостовірної інформації). Йому загрожує штраф до 56 тис. грн або 240 годин громадських робіт чи обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Додамо, що наразі в Вищому антикорупційному суді розглядається кримінальна справа щодо обвинувачення Михайла Головка в хабарництві. Слідство підозрює, що Головко разом ще з двома колишніми заступниками керівника Тернопільської ОВА вимагали від власника приватного підприємства 1,8 млн грн. Посадовець отримав з цієї суми 600 тис. грн.

Також зазначимо, що восени 2023 року поліція проводила перевірку квартири, в якій мешкає сім’я Головка. Правоохоронці виявили, що над двома спареними квартирами на даху надбудовано кілька різних приміщень. В одному розташований спортивний зал, а в іншому стоїть генератор. Михайло Головко в коментарі ZAXID.NET зазначив, що квартиру його родина купила вже з таким проектом і відповідні дозволи в них є. Навесні 2024 року ексголову Тернопільської облради зобов’язали демонтувати цю надбудову на даху багатоповерхівки.