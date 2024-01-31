Дружина Мар'яна Головко від свого бізнесу теж одержала 1,2 млн грн

Підозрюваний у вимаганні та одержані хабара колишній голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко подав декларації про свої доходи за 2021 та 2022 роки. Документи на сайті НАЗК з’явилися увечері 30 січня. Згідно з офіційними даними на сайті Єдиного державного реєстру декларацій, Михайло Головко за 2021 рік заробив майже 1 млн гривень, а за 2022 рік – 1,2 млн гривень. Його дружина, Мар’яна Головко, яка займається підприємницькою діяльністю, за 2021 рік отримала 1 млн 125 тис. гривень, а в 2022 році – 1,2 млн гривень.

Згідно з деклараціями у Михайла Головка та його дружини Мар’яни є 5 об’єктів нерухомості. Екс-голова облради володіє квартирою в Тернополі загальною площею 64 м2. Мар’яна Головко має квартиру площею 72 м2 в Тернополі. Також в неї є земельна ділянка площею 700 м2 в Тернополі. Вона її придбала в 2022 році за понад 140 тис.грн. В селі Новики Збаразької громади дружина має нежитлове приміщення площею 445 м2.Також в Тернополі Мар’яна Головко спільно з Андрієм Паскевичем тримає станцію технічного обслуговування. Площа приміщення 66,8 м2.

В сім’ї Головка також є два автомобіля. Дружина Мар’яна користується Honda Pilot 2018 року випуску і вартістю – 1,2 млн гривень. Михайло Головко їздить на Honda Pilot 2016 року випуску і вартістю – 588 тис. грн.​ За 2022 рік екс-керівник облради заробив 1 178 955 гривень, його дружина отримала 1 200 000 гривень прибутку від бізнесу. Михайло Головко тримає 1,5 млн гривень готівкою, а дружина – 1,7 млн гривень готівкою.

Також в декларації за 2022 рік зазначається, що Мар’яна Головко позичила громадянину Андрію Шилу 500 тис. гривень. В документі про доходи за 2021 рік Михайло Головко вказав, що він отримав 997 874 гривень зарплати. Його дружина від доходу з підприємницької діяльності одержала 1 млн 125 тис. гривень. Готівку в 2021 році колишній начальник обласної ради задекларував в сум 1 млн 100 тис. грн, а його дружина – 900 тис. грн.

Нагадаємо, працівники НАБУ і САП 26 червня затримали голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка та двох заступників начальника Тернопільської ОВА за вимагання та отримання хабара від підприємця. Посадовці за 1,8 млн грн обіцяли бізнесмену віддати йому борг з держбюджету за вже виконанні ремонти доріг і скверів.

Вищий антикорупційний суд 28 червня обрав запобіжний захід Михайлу Головку, Ігорю Дем'янчуку та Ігорю Гайдуку. Посадовці сплатили грошову заставу у розмірі понад 805 тис. гривень.

26 жовтня 2023 року депутати Тернопільської обласної ради проголосували за звільнення Михайла Головка, якого підозрюють у хабарництві, з посади голови. За відповідне рішення обранці проголосували одноголосно. Приймалося воно таємним голосуванням.

Довідка.

Михайло Головко – політик з багаторічним досвідом. На посаду голови Тернопільської обласної ради був призначений від фракції «Свобода» 25 листопада 2020 року. До того, як стати головою обласної ради, був народний депутатом 7 та 8 скликань від ВО «Свобода». У 2006 та 2010 роках обирався депутатом Тернопільської міської ради від ВО «Свобода». У 2006 році – керівник тернопільської міської організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода».

З Головком в Тернопільській області пов'язують кілька скандалів. У січні 2013 року захищав інтереси групи компаній «Мрія» Івана Гути від тиску податкової. А в 2021 році до Дня Незалежности за ініціативи Михайла Головка відкрили 30-метровий флагшток на Замковій горі в Кременці, під час будівельних робіт фактично зруйнували частину фундаменту замку XVI століття. Проводили встановлення флагштока за кошти благодійної організації «Фонд Михайла та Мар'яни Головків».