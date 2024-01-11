Вибухівку знайшли під час обшуків в кабінеті екс-голови

Колишньому голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку, якого підозрюють у вимаганні та одержанні хабара у великих розмірах, САП повідомила про нову підозру. Чиновник підозрюється в незаконному носінні та зберіганні вибухівки та вогнепальної зброї. Слідство щодо одержання неправомірної вигоди вже завершено.

Прокурор Спеціальної антикорупційної прокуратури 11 січня прийняв рішення про повідомлення Михайлу Головку про нову підозру за ч. 1 ст. 262 КК України. Це носіння та зберігання вогнепальної зброї. Раніше Михайла Головка разом ще з двома заступниками голови Тернопільської ОВА підозрювали в вимаганні в тернопільського підприємця 1,8 млн грн хабара. Під час обшуків правоохоронці знайшли в кабінеті Головка в Тернопільській обласній раді чимало вибухівки.

В САП також зазначили, що слідство стосовно вимагання неправомірної вигоди Михайлом Головком вже завершене.

«На сьогодні детективами НАБУ за дорученням прокурора відкрито матеріали кримінального провадження стороні захисту для ознайомлення. Розслідування стосовно двох заступників голови Тернопільської ОВА наразі триває. Матеріали слідства щодо Михайла Головка виділили в окреме провадження. Також йому повідомили нову підозру. На сьогодні його дії кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 та ч. 1 ст. 263 КК України», – повідомили в САП в четвер, 11 січня.

Нагадаємо, працівники НАБУ і САП 26 червня затримали голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка та двох заступників начальника Тернопільської ОВА за вимагання та отримання хабара від підприємця. Посадовці за 1,8 млн грн обіцяли бізнесмену віддати йому борг з держбюджету за вже виконанні ремонти доріг і скверів.

Вищий антикорупційний суд 28 червня обрав запобіжний захід Михайлу Головку, Ігорю Дем'янчуку та Ігорю Гайдуку. Посадовці сплатили грошову заставу у розмірі понад 805 тис. гривень.

26 жовтня 2023 року депутати Тернопільської обласної ради проголосували за звільнення Михайла Головка, якого підозрюють у хабарництві, з посади голови. За відповідне рішення обранці проголосували одноголосно. Приймалося воно таємним голосуванням.

Довідка.

Михайло Головко – політик з багаторічним досвідом. На посаду голови Тернопільської обласної ради був призначений від фракції «Свобода» 25 листопада 2020 року. До того, як стати головою обласної ради, був народний депутатом 7 та 8 скликань від ВО «Свобода». У 2006 та 2010 роках обирався депутатом Тернопільської міської ради від ВО «Свобода». У 2006 році – керівник тернопільської міської організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода».

З Головком в Тернопільській області пов'язують кілька скандалів. У січні 2013 року захищав інтереси групи компаній «Мрія» Івана Гути від тиску податкової. А в 2021 році до Дня Незалежности за ініціативи Михайла Головка відкрили 30-метровий флагшток на Замковій горі в Кременці, під час будівельних робіт фактично зруйнували частину фундаменту замку XVI століття. Проводили встановлення флагштока за кошти благодійної організації «Фонд Михайла та Мар'яни Головків».