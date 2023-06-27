НАБУ та САП проводили обшуки у справі про отримання хабара

Під час обшуку у кабінеті голови Тернопільської облради Михайла Головка, який проводили правоохоронці НАБУ та САП, знайшли вибухонебезпечні предмети. Про знахідки детективи повідомили в тернопільську поліцію. На місце події виїжджали вибухотехніки.

Про те, що вибухівку дійсно знайшли в кабінеті голови облради, підтвердив новий начальник управління поліції в Тернопільські області Сергій Зюбаненко сьогодні, 27 червня, під час брифінгу. Поліцейський зазначив, що в будівлю ОВА виїжджала слідчо-оперативна група та вибухотехнічні спеціалісти.

«26 червня представники НАБУ звернулись за номером 102, пояснили, що виявлені предмети, схожі на вибухонебезпечні. Виїхала слідчо-оперативна група і вибухотехніки. Вони були допущені, оглянули, вилучили, направили на експертизу. Що це – чи це боєприпаси, чи вибухівка – покаже експертиза. Проте дійсно така реєстрація була», – зазначив новий очільник поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко.

Додамо, що 26 червня НАБУ та САП затримали голову Тернопільської облради Михайла Головка та двох заступників начальника Тернопільської ОВА Ігора Гайдука та Ігора Дем'янчука на вимаганні та отриманні хабара у розмірі 2,4 млн гривень. Правоохоронці проводили обшуки в службових кабінетах та за адресами проживання чиновників. Ймовірно, що саме тоді в кабінеті Михайла Головка і знайшли вибухівку.

НАБУ також оприлюднило відео розмов голови Тернопільської обласної ради та двох заступників начальника Тернопільської ОВА з підприємцем. Відеозапис зроблений прихованою камерою і підтверджує, що чиновники вимагали хабар розміром 2,4 млн гривень. Під час спілкування посадовці постійно згадували самого начальника ОВА Володимира Труша.