26 червня працівники НАБУ та САП затримали голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка та двох заступників начальника Тернопільської ОВА

НАБУ оприлюднило відео розмов голови Тернопільської обласної ради та двох заступників начальника Тернопільської ОВА з підприємцем. Відеозапис зроблений прихованою камерою і підтверджує, що чиновники вимагали хабар розміром 2,4 млн гривень.

Під час спілкування посадовці постійно згадували самого начальника ОВА Володимира Труша, і ніяк не могли вирішити, кому яку суму з частини хабара передати. Відкупне в підприємця просили за погашення боргу з обласного бюджету за будівельні роботи, які були виконанні в 2022 році.

Нагадаємо, що 26 червня працівники НАБУ та САП затримали голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка та двох заступників начальника Тернопільської ОВА Ігора Дем'янчука та Ігора Гайдука за вимагання хабара в особливо великих розмірах. В приміщенні Тернопільської обласної ради та ОВА правоохоронці НАБУ та САП провели низку обшуків. Також слідчі дії проходили і за адресами, де проживають голова облради Михайло Головок та два заступники – Ігор Дем'янчук та Ігор Гайдук.

Під вечір 26 червня НАБУ на своїй офіційній сторінці оприлюднило відеозапис тривалістю понад 8 хвилин, на якому підприємець почергово спілкується з чиновниками. Розмови, коли посадовці вимагали від нього хабар, відбувалися 23 лютого 2023 року. Під час цього вони визначили, скільки відсотків «відкату» вони мають отримати з того прибутку, який повинен був надійти підприємству. Загалом з трьох об'єктів посадовці хотіли взяти 2,4 млн гривень.

Стоп-кадр з відео НАБУ, де показано розподіл відкату у відсотках

Друга зустріч підприємця і першого заступника начальника Тернопільської ОВА відбулася 9 березня 2013 року. Під час розмов неодноразово згадується і сам голова Володимир Труш. А вже 17 березня підприємець зустрівся з директором департаменту капітального будівництва ТОВА і передав йому частину коштів.

Бізнесмен 6 червня мав знову зустріч з заступником Труша та головою облради Михайлом Головком. З розмов також було зрозуміло, що Труш не хоче бачити в себе своїх заступників, які, як потім з'ясувалося, причетні до хабара та самого підприємця. Чиновник сказав, що він (ймовірно, йдеться про начальника ТОВА) нервовий і переживає за те, щоб не повторити долю Хмельницького начальника ОВА, якого зняли з посади.

У силових відомствах порушили проти чиновників кримінальне провадження за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою. Справу кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.