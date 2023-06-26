Слідчі дії проводять у помешканнях підозрюваних та на кілкьох поверхах «білого дому»

Правоохоронці НАБУ та САП затримали голову Тернопільської облради та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації на одержанні хабара. Посадовці вимагали 1,8 млн гривень у бізнесмена за підписання актів виконаних робіт. Після того, як підприємець передав третю частину грошей, чиновників заарештували.

За даними слідства, голова Тернопільської облради Михайло Головко та двоє заступників начальника ТОВА вимагали гроші у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської облради.

«Після передачі третього траншу у розмірі понад 600 тис. грн голову Тернопільської обласної ради та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації затримали», – повідомляють в НАБУ.

Раніше про те, що НАБУ проводить слідчі дії в Тернопільській обласній раді та Тернопільській обласній військовій адміністрації повідомив народний депутат Андрій Богданець.

«Понеділок в Тернополя починається не з кави, а з шокуючих новин. Зараз в приміщенні обласної адміністрації працює НАБУ – поклала на підлогу голову обласної ради Михайла Головка та двох заступників начальника ОВА», – розповів народний депутат від Тернополя Андрій Богданець.

За словами нардепа, справа стосується великого хабара, який вочевидь комусь з посадовців Тернопільщини передали по дорозі з Києва у Тернопіль.

«Цікаво як на цю справу і ці обшуки будуть реагувати місцеві тернопільські політики, журналісти. Я не можу повірити у це, надіюся, що це неправда, але якщо це правда, то це пробиває дно», – додав в кінці Андрій Богданець.

За повідомлення місцевого медіа «20 хвилин», зараз біля будівлі Тернопільської ОВА перебуває багато правоохоронців, на вулиці чимало автомобілів поліції. На поверсі, де розташований кабінет голови Тернопільської облради Михайла Головка, також багато працівників правоохоронних органів.

Довідка.

Михайло Головко – політик з багаторічним досвідом. На посаду голови Тернопільської обласної ради був призначений від фракції «Свобода» 25 листопада 2020 року. До того, як стати головою обласної ради, був народний депутатом 7 та 8 скликань від ВО «Свобода». У 2006 та 2010 роках обирався депутатом Тернопільської міської ради від ВО «Свобода». У 2006 році – керівник тернопільської міської організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода».

З Головком в Тернопільській області пов'язують кілька скандалів. У січні 2013 року захищав інтереси групи компаній «Мрія» Івана Гути від тиску податкової. А в 2021 році до Дня Незалежности за ініціативи Михайла Головка відкрили 30-метровий флагшток на Замковій горі в Кременці, під час будівельних робіт фактично зруйнували частину фундаменту замку XVI століття. Проводили встановлення флагштока за кошти благодійної організації «Фонд Михайла та Мар'яни Головків».