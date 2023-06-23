Співвласника будівельної фірми в 2017 році затрмали за вимагання і одержання частини хабара

Колишній начальник ДУ «Госпрозрахункова група Тернопільської обласної державної адміністрації» Ігор Табалюк отримує мільйонні державні підряди за ремонти в різних місцевих громадах. У 2017 році його засудили за вимагання та отримання хабара. Лише за кілька останніх років будівельна фірма «Валк», яка належить йому та Сергію Ліщишину заробила понад 200 млн грн.

ТОВ «Будівельна компанія “Валк”» зареєстроване у 2016 році у селі Великі Гаї Тернопільської області. Згідно з даними Youcontrol належить фірма належить Ігорю Табалюку та Сергійю Ліщишину. Загалом ця компанія отримала на Тернопільщині 129 комунальних і державних підрядів загальною вартістю 201 млн грн.

Раніше фірмою керував його батько – Юрій Табалюк, повідомляють Наші гроші. Львів. А сам Ігор Табалюк на той час працював начальником ДУ «Госпрозрахункова група Тернопільської обласної державної адміністрації» допоки у 2017 році його не затримали на хабарі. З’ясувалося, що Табалюк обіцяв одному з місцевих підприємців контракт на ремонт об'єкта комунальної власності вартістю 800 тис. грн, але за свою допомогу попросив 10% «відкату», тобто 80 тис. грн. Правоохоронці затримали чиновника з частиною хабара – 32 тис. гривень.

Згідно з рішенням суду від 2017 року, Табалюка офіційно визнали винним у зловживанні впливом, оштрафували на 25 тис. грн і заборонили протягом наступних трьох років обіймати керівні посади на підприємствах усіх форм власності. Після того, як цей термін сплив Ігор Табалюк став співвласником фірми «Валк» замість свого батька.

Бюджеті підряди ця фірма почала отримувати кілька місяців одразу після того, як чиновника визначили винним у зловживанні впливом. У 2017 році департамент капітального будівництва Тернопільської облдержадміністрації почав замовляти послуги у компанії «Валк».

За сім років роботи в галузі фірма заробила більш як 200 млн гривень. Усе – за будівельні роботи на державних і комунальних підрядах. Загалом замовниками компанії чиновника, засудженого за хабар, є не лише управління Тернопільської облдержадміністрації та облради, але й територіальні громади, серед яких – Великогаївська, Байковецька, Бережанська, Кременецька. Тернопільська та низка вищих навчальних закладів Тернопільщини.

Окрім того, у 2021 році саме ТОВ «Валк» займалася будівництвом сміттєсортувальної лінії та допоміжних споруд на вул. Гайдамацькій у Дрогобичі. За роботи фірма отримала понад 31 млн гривень.