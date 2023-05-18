Сільрада на Самбірщини віддасть 1,1 млн грн матері старости за благоустрій подвір’я
62-річна жінка зареєструвала ФОП вісім місяців тому
Бісковицька сільрада на Самбірщині уклала пряму угоду на благоустрій своєї прибудинкової території за 1,1 млн грн із ФОП Рогач Євгенія Миронівна. 62-річна жінка є матір’ю старости трьох сіл у Бісковицький громаді Назара Рогача і стала підприємицею вісім місяців тому. Це її перше державне замовлення, пишуть «Наші гроші. Львів» з посиланням на сайт електронних закупівель Prozorro.
Під благоустроєм території біля сільради мається на увазі озеленення, встановлення лавок, ліхтарів і смітників, укладання бруківки під пішохідні доріжки та автостоянку.
Вартість робіт оцінена в 1,1 млн грн, що дозволило закупити їх поза процедурою відкритих торгів.
В угоді на благоустрій прибудинкової території Бісковицької сільради підприємиця вказала електронну адресу, що належить її сину Назару Рогачу, який є старостою сіл Воютичі (де мешкає підрядниця), Заріччя і Язи Бісковицької громади. Ця громада об’єднує 34 села з адміністративним центром у селі Бісковичі.
До 2012 року Назар Рогач також був зареєстрований як фізична особа-підприємець і займався нерегулярними пасажирськими перевезеннями. У 2015-му він балотувався у депутати села Воютичі і вказував, що безробітний.