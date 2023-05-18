Староста трьох сіл Бісковицької громади Назар Рогач, мати якого заробить 1,1 млн грн на державному замовленні

Бісковицька сільрада на Самбірщині уклала пряму угоду на благоустрій своєї прибудинкової території за 1,1 млн грн із ФОП Рогач Євгенія Миронівна. 62-річна жінка є матір’ю старости трьох сіл у Бісковицький громаді Назара Рогача і стала підприємицею вісім місяців тому. Це її перше державне замовлення, пишуть «Наші гроші. Львів» з посиланням на сайт електронних закупівель Prozorro.

Під благоустроєм території біля сільради мається на увазі озеленення, встановлення лавок, ліхтарів і смітників, укладання бруківки під пішохідні доріжки та автостоянку.

Вартість робіт оцінена в 1,1 млн грн, що дозволило закупити їх поза процедурою відкритих торгів.

В угоді на благоустрій прибудинкової території Бісковицької сільради підприємиця вказала електронну адресу, що належить її сину Назару Рогачу, який є старостою сіл Воютичі (де мешкає підрядниця), Заріччя і Язи Бісковицької громади. Ця громада об’єднує 34 села з адміністративним центром у селі Бісковичі.

До 2012 року Назар Рогач також був зареєстрований як фізична особа-підприємець і займався нерегулярними пасажирськими перевезеннями. У 2015-му він балотувався у депутати села Воютичі і вказував, що безробітний.