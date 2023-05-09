Ідеться про угоди на ремонт доріг

Золочівська міська рада Львівської області уклала вісім угод на ремонт доріг у місті і сусідніх селах з двома компаніями, що належать одному місцевому підприємцю – Геворгу Багдасаряну. Про це повідомляє сайт «Наші гроші. Львів».

Оскільки вартість кожної угоди трохи менша 1,5 млн грн, це дозволило укласти прямі угоди на загальну суму 11,3 млн грн і уникнути відкритих торгів.

Так, ПП «Золочівстарбуд» Геворга Багдасаряна та ФОП Геворг Багдасарян уклали угоди на:

капітальний ремонт вул. Шашкевича в с. Білий Камінь – 1 468 336 грн;

капітальний ремонт вул. Грушевського в с. Гончарівка – 1 492 506 грн;

капітальний ремонт вул. Джерельна у с. Єлиховичі – 1 496 263 грн;

капітальний ремонт вул. Шота Руставелі в Золочеві – 1 481 887 грн;

капітальний ремонт вул. Кармелюка від вул. Львівської до перехрестя вул. Крилова-Франка у Золочеві – 1 498 730 грн;

капітальний ремонт вул. Базарна у Золочеві – 1 170 740 грн;

капітальний ремонт перехрестя вул. Заріччя-Барвінського-Бродівська у Золочеві – 1 414 872 грн.

«Конкурентні торги мали б проводити від суми в 1,5 млн грн. І хоча замовник уклав договори, вартість яких дуже близька до порогів, однак порушення тут немає, тим більше, що роботи заплановано провести не лише у Золочеві, але й селах району», – говорить експертка «Центру громадського моніторингу та досліджень» Оксана Дзявроник.

Окрім восьми угод, підписаних 1 травня, ще через тиждень Золочівська міськрада уклала з тим же ПП «Золочівстарбуд» окрему угоду на 6,5 млн грн на капітальний ремонт вул. Бандери у Золочеві. У цьому випадку міськрада провела відкриті торги з особливостями, проте «Золочівстарбуд» був єдиним учасником.

Окрім «Золочівстарбуду», Геворг Багдасарян володіє ще однією компанією, що спеціалізується на дорожньому будівництві – ПП «Золочівдорбут». Підприємства Багдасаряна є топ-підрядниками Золочівської міської ради – з ними уклали уже 338 угод загальною вартістю понад 80 млн грн.