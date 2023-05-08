При сприятливих погодніх умовах рух транспорту повноцінно запустять у суботу

У понеділок, 8 травня, у Львові почали ремонтувати проспект Чорновола. ТзОВ «Онур» на замовлення Шевченківської районної адміністрації має повністю замінити верхнє покриття площею 6700 м2, бордюри, колодязі і каналізаційні люки на відрізку від вул. Під Дубом до вул. Хімічної. Це фактично перший повноцінний ремонт проспекту, який відновлювали ще до Євро-2012, до цього місто проводило там лише ямкові ремонти.

«Проспект Чорновола – це важлива магістральна дорога міста. Її ремонтували ще до Євро-2012, тобто 12 років тому. Тому від сьогодні і до кінця тижня триватимуть роботи із заміни верхнього шару асфальтобетонного покриття на відрізку від вул. Під Дубом до вул. Хімічної», – розповів директор департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Орест Тимчишин.

На час ремонтних робіт рух транспорту буде здійснюватись почергово на смугах. У понеділок ремонтують смугу у напрямку від центру, на іншій організували реверсний рух. Через кілька днів смуги поміняють – «до центру» почнуть ремонтувати, а «від центру» відкриють для проїзду. Ремонт проспекту Чорновола планують завершити до кінця тижня. За сприятливих погодних умов рух транспорту на двох смугах відкриють у суботу зранку.

«Громадський транспорт по пр. Чорновола курсує без змін, за винятком тролейбуса №33. Його довелося тимчасового призупинити. У зв’язку з цим ми підсилили автобусний маршрут №46, щоб компенсувати відсутність тролейбуса. Натомість водіїв приватного транспорту просимо оминати цей відрізок дороги і здійснювати об’їзд вулицями Замарстинівською, Варшавською, Джерельною», – зазначив керівник управління транспорту ЛМР Орест Олеськів.

За інформацією директора департаменту житлового господарства та інфраструктури, за 12 років, коли цей проспект ремонтували, тут проводили лише ямкові ремонти. Але вони не дають бажаного результату, тому тут повністю замінять верхній шар асфальту.

«Спочатку підрядна організація "Онур" проведе фрезерування – зрізання пошкодженого шару асфальтобетонного покриття, ремонт бордюрів, оглядових колодязів, люків і тоді постелить новий верхній шар асфальту. Площа робіт – 6700 м2. Договір з підрядником укладено на 10 млн грн», – повідомив Орест Тимчишин.

Місто планує відремонтувати усі дороги, які були відновлені 12 років тому до Євро-2012. Однак все залежатиме від фінансування.

Нагадаємо, департамент житлового господарства та інфраструктури створив онлайн-карту з усіма перекриттями доріг у Львові. На ній надається схема організації дорожнього руху на час ремонтних робіт і вказано терміни перекриття.