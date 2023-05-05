Від вулиці Під Дубом до вулиці Хімічної ремонтуватимуть проспект Чорновола

У Львові з 8 до 12 травня через ремонт частини проспекту Чорновола не курсуватиме тролейбус №33. Від вулиці Під Дубом до вулиці Хімічної фрезеруватимуть пошкоджене дорожнє покриття та нанесуть нове, ремонтуватимуть окремі ділянки горловин каналізаційних колодязів та облаштовуватимуть бордюри. У прес-службі Львівської міської ради у п'ятницю, 5 травня, розповіли, що рух транспорту повністю не перекриватимуть.

«Роботи виконуватимуть почергово на смугах. Відтак, коли на одній смузі триватимуть роботи, на іншій буде організовано реверсний рух, зокрема, і громадського автотранспорту. Однак з 8 травня по 12 травня, не курсуватимуть тролейбуси № 33», – зазначили у прес-службі ЛМР.

Замовником робіт з реконструкції проспекту Чорновола є Шевченківська районна адміністрація. Ремонтує дорогу турецька компанія «Онур».

Нагадаємо, що у Львові на місяць закрили на ремонт наступну ділянку вулиці Шевченка. Крім цього, перекрили рух бічними вулицями.