Личаківський районний суд Львова визнав винним у нетверезому водінні головного інженера компанії «Онур» Шана Ісаджана. Його оштрафували на 17 тис. грн та позбавили водійських прав на один рік.

Як вказано у постанові суду, вночі 22 січня 2023 року Шан Ісаджан керував кросовером Hyundai Santa Fe на перетині вул. Зеленої та вул. Дороша, що у центрі Львова, з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Він пройшов перевірку за допомогою алкотестера у присутності двох свідків, результат становив 0,94 проміле алкоголю.

У постанові вказано, що Шан Ісаджан є уродженцем Туреччини та працює головним інженером «Онур Конструкціон Інтернешнл». На засідання суду водій та його адвокат не прийшли.

Справу розглядав суддя Роман Грицко. Він дослідив матеріали справи та визнав Шана Ісаджана винним у нетверезому водінні та оштрафував на 17 тис. грн, з позбавленням права керувати транспортними засобами протягом року.

На постанову ще може бути подана апеляція.