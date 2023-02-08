Прокурора Володимира Рубцова, який підтримував обвинувачення у справі шістьох львівських патрульних, спіймали п'яним за кермом

Прокурора Львівської обласної прокуратури Володимира Рубцова оштрафували на 17 тис. грн і позбавили на рік водійських прав за керування автомобілем у стані сп’яніння. Постанова Галицького районного суду Львова щодо п’яного водія прийнята ще 6 грудня, однак саме зараз стало відомо, що йдеться про працівника Львівської обласної прокуратури Володимира Рубцова.

За матеріалами справи, патрульні зупинили нетверезого водія BMW 528XI у червні минулого року увечері на перехресті вул. Краківської – площі Ярослава Осмомисла у центрі Львова. При цьому водій відмовився від проходження огляду на стан алкогольного сп`яніння на місці та від медосвічення в медичному закладі. Після цього на нього склали адмінпротокол за керування у стані сп’яніння (ч. 1 ст. 130 КУпАП).

Суд визнав прокурора винним у керуванні транспортним засобом у стані сп’яніння та покарав штрафом у 17 тис. грн та позбавив водійських прав на один рік. На це рішення винуватець подав апеляцію, тому воно ще не набрало законної сили.

Громадська організація Pitbull Lviv, яка вистежує п’яних водіїв на дорогах, повідомила, що йдеться про прокурора Львівської обласної прокуратури Володимира Рубцова.

«Чим відомий Володимир? А тим, що він був стороною обвинувачення у справі львівських патрульних роти ТОР, яких обвинувачували у вбивстві львів'янина Володимира Клима, який вдавився і задихнувся пакетом з наркотиками у гральному закладі ще в далекому 2018 році», – йдеться в повідомленні Pitbull Lviv з натяком на «солодку помсту» патрульних.

За інформацією на сайті Львівської обласної прокуратури, Володимир Рубцов працює заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при провадженні досудового розслідування та підтриманням обвинувачення.

В обласній прокуратурі розповіли ZAXID.NET, що за цим фактом було проведено внутрішнє службове розслідування, на підставі якого відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження, відкрив щодо Володимира Рубцова дисциплінарну справу. Матеріали ще перебувають на розгляді.