Затриманого п'яним за кермом Степана Киницького вже відсторонили від роботи

У середу пізно ввечері, 1 лютого, працівники управління головної інспекції поліції Львівщини затримали нетверезим за кермом керівника відділення Червоноградського районного відділу поліції, підполковника поліції Степана Киницького. Про цей факт повідомив керівник ГО «Дорожній контроль Захід» Олександр Клімов. Цю інформацію ZAXID.NET також підтвердили в поліції Львівщини.

За даними Олександра Клімова, автомобіль, яким керував п’яний працівник Червоноградського районного відділу поліції зупинили близько 23:00 поблизу Соснівки. У коментарі ZAXID.NET Олександр Клімов уточнив, що йдеться про начальника одного з відділів Червоноградського райвідділу поліції Степана Киницького, який перед тим обіймав посаду заступника начальника райвідділу з превентивної діяльності. Того вечора він начебто святкував отримання звання підполковника, після чого сів п’яний за кермо.

За даними активіста, затриманий підполковник поліції відмовився від перевірки на стан алкогольного сп’яніння на місці та від медосвічення в Червоноградській міській лікарні. У результаті на нього склали адміністративний протокол за керування у стані сп’яніння (ст. 130 КУпАП).

У поліції Львівщини ZAXID.NET підтвердили факт затримання Степана Киницького п’яним за кермом. Порушника зафіксували співробітники управління головної інспекції ГУ Нацполіції Львівщини, які і склали на нього адміністративний протокол. За цим фактом в поліції Львівщини вже розпочали службове розслідування. Степана Киницького відсторонили від виконання службових обов’язків.