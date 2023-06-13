Після затримання у нетверезому стані за кермом Степана Киницького відсторонили від виконання службових обов’язків

Сокальський районний суд Львівщини визнав винним у нетверезій їзді підполковника поліції Степана Киницького, якого зупинили за кермом з ознаками алкогольного спяніння біля Червонограда. Киницького оштрафували на 17 тис. грн та позбавили водійських прав на рік.

Як вказано у постанові суду, 1 лютого 2023 року приблизно о 22:30 Степан Киницький керував автомобілем Ford у селі Сілець неподалік Червонограда з ознаками алкогольного сп’яніння (різкий запах алкоголю з порожнини рота, виражене тремтіння пальців рук, поведінка, яка не відповідає обстановці). Водій відмовився пройти перевірку на стан сп’яніння, що зафіксовано на відео в присутності двох свідків.

У матеріалах справи вказано, що Степан Киницький працював начальником одного з відділів Червоноградського райвідділу поліції (СКОЗ), але наразі він не працює. Як повідомляв ZAXID.NET, після затримання у нетверезому стані за кермом його відсторонили від виконання службових обов’язків. Того вечора Киницький начебто святкував отримання звання підполковника, після чого сів п’яний за кермо.

Під час судового засідання Степан Киницький вину не визнав, просив суд закрити провадження, оскільки він алкоголю не вживав та від проходження огляду не відмовлявся.

На думку суду, незважаючи на те, що водій не визнав свою провину, вона підтверджується протоколом про адмінправопорушення, а також безперервною відеозйомкою з місця події.

Справу розглянув Олег Веремчук, який визнав Степана Киницького винним у нетверезому водінні та оштрафував на 17 тис. грн з позбавленням права керувати транспортними засобами протягом року. На постанову ще може бути подана апеляція.