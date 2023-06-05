Стрийський міськрайонний суд Львівщини постановив вилучити авто Lexus IS 200t у водійки, яка їздила за кермом без посвідчення водія. Її також оштрафували на 40,8 тис. грн та позбавили водійських прав на п’ять років.

Як вказано у постанові суду, яку оприлюднили в реєстрі на початку червня 2023 року, Анна К. 4 квітня керувала своїм авто Lexus IS 200t на трасі Київ – Чоп у селі Конюхів, що у Стрийському районі. Водійка перевищила швидкість, що було зафіксовано на радар TruCam, а коли її зупинила поліція, то виявила, що у водійки немає посвідчення водія. Воно було вилучене, оскільки у 2020 році її затримували за керування авто у нетверезому стані у Харкові. Повторно посвідчення водія Анна К. не отримувала.

Як вказано у матеріалах справи, Анна К. не вперше сідає за кермо без водійських прав, зокрема наприкінці березня її зупинили патрульні на проспекті Свободи у Львові за кермом Lexus IS 200t. Згодом суд оштрафував її на 40,8 тис. грн.

На розгляд справи у суді Анна К. не прийшла. Справу розглянула суддя Вікторія Бучківська, яка оштрафувала водійку на 40,8 тис. грн з позбавленням водійських прав на п’ять років, а також з оплатним вилученням авто Lexus IS 200t. На постанову суду ще може бути подана апеляція.